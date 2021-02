belen,-sofferente:-“sono-anni-che-vengo-giudicata”

Belen Rodriguez ha finalmente fatto il grande annuncio, lei e Antonio Spinalbese aspettano un bambino. La showgirl ha dato la notizia tramite un’intervista a “Chi” dove ha raccontato anche di come sta reagendo alle numerose critiche mosse contro di lei.

Dopo continue indiscrezioni, voci ed indizi è arrivato l‘annuncio ufficiale della gravidanza di Belen. L’argentina ha deciso di comunicare a tutti la bella notizia tramite un’esclusiva intervista su “Chi”.

La Rodriguez si è raccontata a 360 gradi, rivelando tantissimi dettagli inediti, su come e nato l’amore con Antonio, e su come sta procedendo questa sua seconda gravidanza.

La showgirl argentina ha anche deciso di spendere alcune parole, sulle numerose critiche con cui è costretta a confrontarsi quasi quotidianamente.

Belen ha scelto di dedicare parte della sua intervista per parlare delle critiche con cui è costretta a confrontarsi. L’argentina infatti ha svelato che era consapevole che dopo l’annuncio di questa seconda gravidanza in tantissimi avrebbero avuto qualcosa da ridire.

La Rodriguez infatti, sui social oltre a ricevere numerosi messaggi di congratulazioni, ha ricevuto anche tantissimi attacchi. Proprio per questo nella sua intervista al settimanale di Alfonso Signorini ha detto:

Belen quindi ha rivelato di soffrire molto per le critiche, ma alla fine per riuscire a superarle l’unica cosa che pensa è che sono frutto di pregiudizi:

“L’unico ragionamento sensato è che sono pregiudizi o giudizi che non sono mai una cosa bella, intelligente, sensata perché chi li emette non vive con me e non sa che cosa io abbia provato e che cosa mi abbia spinto a comportarmi in un certo modo”.