Spread the love











Twitter ha rimosso il verificato ad Antonella Clerici, la famosa spunta blu non è più nel suo profilo social, lei incredula per quanto accaduto reagisce cosi, vediamo cosa è successo Come ormai è ben noto, la famosa e tanto voluta spunta blu dei social, permette agli altri utenti sul web di sapere che quel profilo […]

L’articolo Antonella Clerici disperata: “È stata rimossa a sua insaputa” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...