amici,-raffaele-contro-rudy-zerbi:-“mi-ha-umiliato”

Nella scuola di Amici sono ancora presenti tensioni che proseguono dalla puntata di sabato scorso: in particolare, i cantanti Raffaele e Ibla hanno duramente criticato i giudizi negativi espressi nei loro confronti da Rudy Zerbi. Tutto questo mentre Rosa e Deddy si sono dichiarati i loro sentimenti.

Nella puntata di sabato scorso, Rudy Zerbi aveva manifestato in modo molto chiaro la sua opinione sul cantante Raffaele, di cui Arisa è coach. Dopo l’esibizione di Raffaele, infatti, Zerbi aveva posto l’attenzione sul fatto che il cantante non riuscisse mai, indipendentemente dalla canzone proposta, a trasmettere un’emozione, risultando sempre uguale in tutti pezzi proposti, e definendolo come “trasparente”.

Tornato in casetta, Raffaele si è lasciato andare ad un duro sfogo nei confronti di Rudy Zerbi, ricordando anche quando il coach di Amici, durante una sua precedente esibizione, si era alzato ed aveva lasciato lo studio: un gesto vissuto come una mancanza di rispetto da parte dell’allievo, che pure lo aveva giustificato, ma che questa volta non ha voluto lasciar correre sul duro giudizio ricevuto.

“Zerbi è subdolo e meschino. Vedevo nei suoi occhi che per lui era una sfida, è cattivo”, queste alcune delle dure parole usate da Raffaele contro il coach, accusato dall’allievo per averlo umiliato nel fargli cantare un pezzo che non era nelle sue corde, scelto proprio per metterlo in difficoltà.

Rudy Zerbi: attaccato anche da Ibla

Nemmeno alla cantante Ibla è andato giù il commento fatto da Rudy Zerbi a proposito della sua interpretazione del brano “Don Raffaè“. L’allieva è stata accusata di non aver utilizzato l’ironia necessaria in questa canzone, e quando ha provato a spiegare di averla vissuta come se fosse stata la protagonista della storia, Zerbi le ha risposto sminuendo la sua interpretazione:

“Questo che stai dicendo è solo un film che ti sei fatta”.

Ibla, sfogandosi anche con i suoi compagni, in particolare con Raffaele e con Esa, che ha cercato di farle capire come spesso possa capitare che i sentimenti provati non riescano ad essere trasmessi alle altre persone, ha continuato a sostenere la sua posizione e ha lanciato anche una piccola provocazione a Zerbi:

“Vorrei capire come la canterebbe lui”.

Rosa e Deddy: è amore

Nel frattempo, tra le tante tensioni della casetta, c’è spazio anche per dichiarazioni importanti: la ballerina Rosa e il cantante Deddy, che si erano avvicinati molto nelle ultime settimane, hanno confessato i loro sentimenti, aprendo definitivamente il loro cuore l’uno all’altra. Deddy ha raccontato di aver rivelato anche alla madre di essere coinvolto da Rosa, e che il loro rapporto sta andando oltre una semplice amicizia.

Tra baci e tenere effusioni, non mancano però i dubbi e le gelosie: in particolare, Deddy ha chiesto delle conferme a Rosa, in quanto, essendosi legato a lei al punto tale da parlare d’amore, il cantante teme che dall’altra parte non sia ricambiato e che, terminato il programma, possa quindi soffrire per la rottura con la ballerina.

Per ora c’è stato il lieto fine: Rosa si è dichiarata a Deddy, pronunciando le due parole tanto desiderate, “ti amo“.