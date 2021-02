alda-d’eusanio,-lo-psichiatra-spiega-che-bisognerebbe-perdonarla-per-i-problemi-che-ha

Spread the love











Nella casa del grande fratello vip, quest’anno, le esclusioni non si sono contate. Tante e, più o meno, per gli stessi motivi: frasi omofobe, sessiste razziste e poi c’è stata Alda D’Eusanio che ha usato parole forti contro alcuni personaggi pubblici senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze che le sue esternazioni avrebbero potuto provocare. Alda D’Eusanio quando ha usato parole molto dure contro Maria De Filippi, Laura Pausini e il compagno Paolo Carta, Adriano Aragozzini e anche parole poco adatte alla circostanza nei confronti del fratello di Dyanne deceduto in un incidente, non si è minimamente preoccupata di cosa avrebbe potuto scatenare.

Alda D’Eusanio querelata da Laura Pausini e Adriano Aragozzini

Alda D’Eusanio, durante un momento di relax al trucco mentre chiacchierava con Samantha De Grenet e in sottofondo c’era una canzone di Laura Pausini ha detto che il compagno della bravissima cantante, Paolo Carta la picchia. Samantha De Grenet, sconvolta, le ha risposto che i due sono innamoratissimi ma lei ha ribadito il concetto.

Poi, in un altro momento ha detto che Adriano Aragozzini, l’uomo che per diversi anni è stato il direttore artistico del Festival di Sanremo, è stato la causa delle terribili e cattivissime dicerie su Mia Martini che poi l’hanno portata al suicidio. Sia Laura Pausini che Adriano Aragozzini hanno fatto sapere di avere querelata la D’Eusanio e la produzione della casa del grande fratello vip l’ha immediatamente espulsa dalla casa prendendo le distanze da ciò che era stato detto.

Alda D’Eusanio è rimasta incredula e ha rilasciato qualche frase con le quali mostrava tutta la sua esternazione.

Lo psichiatra Alessandro Meluzzi dà il suo parere medico su Alda D’Eusanio

Il direttore di Nuovo, Riccardi Signoretti ha dato ampio spazio sulle pagine del suo settimanale allo psichiatra Alessandro Meluzzi, volto molto noto anche in tv per partecipare, come medico, a vari programmi televisivi tra cui “Quarto Grado” che va in onda il venerdì su retequattro e l’ha intervistato sul caso D’Eusanio e lui ha espresso il suo concetto dicendo così: “andrebbe protetta, anche da sé stessa … ha perso il concetto del limite e il buon senso … coi problemi che ha non dovevano farla entrare. Va protetta”.

Meluzzi si riferisce ai problemi che Alda D’Eusanio ha avuto in seguito al gravissimo incidente stradale che l’ha vista in coma per molto tempo.

