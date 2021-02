valentina-ferragni-infuriata:-“non-sono-incinta.-mi-piace-mangiare”

La sorella di Chiara Valentina è stanca di sentir parlare della sua pancia che, a volte, appare più arrotondata e fa subito scattare i sospetti di una gravidanza: Valentina Ferragni sbotta sbotta sui social e dice: “Non sono incinta, mi piace mangiare”.

La sorella dell’influencer più famosa d’Italia replica a tono a chi vuole spiegare la felicità, che trapela dagli abbracci, sorrisi, foto e video insieme al suo fidanzato, con una gravidanza: basta il braccio di lui che le cinge la vita e un piccolo rigonfiamento di lei che si intravede da sotto il maglione, per sospettare che Valentina possa essere incinta.

I fan hanno guardato distrattamente lo spettacolo che si apriva dalla finestra sopra Basilica di Santa Croce di Firenze dell’ultimo post, pubblicato su Instagram da Valentina Ferragni: i followers si sono dedicati sì a ammirare lo scorcio bellissimo del video ma, alcuni pettegoli e indiscreti come pochi, si sono, invece, soffermati, su un dettaglio del suo fisico per fare domande relative a una presunta gravidanza.

Aveva creato un’atmosfera davvero sensazionale, Valentina Ferragni, postando il video che, partendo da lei e il suo fidanzato teneramente abbracciati sul davanzale di una finestra, si apriva su uno scorcio mozzafiato della basilica di Santa Croce a Firenze, accompagnando il tutto dalle note di ‘Volare”. Ed è stato proprio quell’abbraccio del fidanzato a insospettire qualche utente

Follower decisamente pettegoli e pure indelicati dal chiedere a Valentina se la rotondità del suo pancino, notata sotto al maglione, indicasse una gravidanza

“Ma può essere un bel pancino quello che si intravede? Che bello, se fosse congratulazioni”, ha scritto un’utente. E Valentina, ironica, e anche un po’ stizzita ha risposto: “No no, è semplicemente cibo”. Ma la cosa non è finita là, ci sono state altre domande insistenti pubblicate sotto al post. ed allora Valentina ha replicato, di nuovo, un po’ più seccata:

“Guys stop asking if I’m pregnant, I’m NOT! I have metabolic & insulin problems (and I also love food so much), so the only belly you see it’s only because of this”

