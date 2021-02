vaccino-astrazeneca,-oms:-“raccomandato-anche-per-gli-over-65”

Il vaccino di AstraZeneca è raccomandato anche per gli over 65: è questo quando dichiarato dagli esperti dell’Oms

Vaccino AstraZeneca, l’Oms assicura che è efficace anche sugli over 65 (Getty Images)

Proseguono gli studi e le ricerche relative al vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca. Le prime indicazioni parlano di un’efficacia superiore soprattutto per gli under 65, con indicazioni ben precise che gli esperti hanno fornito in ambito nazionale. In Italia, l’Aifa lo ha addirittura raccomandato solo per i cittadini di età compresa tra i 18 e i 55 anni.

Poco fa, però, un gruppo dell’Oms specializzato nelle immunizzazioni è intervenuto sul tema per cercare di fare più chiarezza sul farmaco prodotto da AstraZeneca e dall’Università di Oxford. “Lo raccomandiamo anche per gli over 65, e può essere somministrato anche nei Paesi in cui sono presenti le varianti” è quanto dichiarato dal gruppo composto da 15 esperti.

Vaccino AstraZeneca, cosa dice l’Aifa

Le indicazioni dell’Aifa (Getty)

Indicazioni diverse invece quelle fornite dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. In attesa che vengano fatti ulteriori studi, si raccomanda la somministrazione del farmaco esclusivamente per le persone di età compresa tra i 18 e i 55 anni. Inoltre, questi non devono essere soggetti a patologie che aumentano il rischio clinico associato all’infezione da Sars-CoV-2.

Con una nota ufficiale, l’Aifa ha poi precisato: “Attendiamo maggiori evidenze sul rapporto beneficio/rischio del farmaco. Poi potremo suggerire la somministrazione anche a persone di età più avanzata“. Le prossime settimane saranno quindi fondamentali in questo senso, con l’Oms che ha già compiuto il primo passo e assicurato che il farmaco in questione è efficace anche con gli over 65 e può essere persino somministrato nei Paesi dove ci sono casi di varianti.