uomum-jewels,-i-gioielli-che-sostengono-komen-italia-e-la-lotta-ai-tumori-al-seno

Gloria Passidomo, designer, gemmologa, ha saputo sfruttare le sue competenze creative per fare qualcosa che potesse sostenere e affiancare la donna. Ad ispirare le sue creazioni è stata la perdita di sua mamma a causa di un tumore.

La sofferenza ha donato a Gloria la carica e l’intensità per realizzare i suoi gioielli in onore della vita, sostenendo le donne nella battaglia contro il tumore al seno. Il 30% del ricavato della linea Uomum Jewels infatti, va a favore di Komen Italia, l’associazione che combatte in prima linea su tutto il territorio nazionale nella lotta ai tumori al seno.

Il ciondolo Uomum da portare al collo

Il nucleo di questi gioielli è la sembianza “vivente”, e la totale realizzazione con materiali ecosostenibili. Gloria deposita nel 2019 un’idea a sostegno alle donne che combattono il tumore al seno. Ha investito molto in questo progetto, ottenendo emozioni che non hanno prezzo o guadagno. Ci tiene molto all’evoluzione e propagazione di questo gioiello come se fosse una creatura umana volta ad aiutare il prossimo in un modo peculiare, una sorta di rinascita in forma concreta.

“Ammiro le donne combattive, le donne che si rialzano superando ogni difficoltà”

Com’è nato il gioiello?

«L’ idea è nata pensando a mia madre. A come dedicarle una creazione che, al contrario di lei, purtroppo malata di cancro, potesse essere eterna, indistruttibile. Ecco perché la scelta del ciondolo di una figura di donna in stato interessante. La pietra in essa contenuta rappresenta quasi in modo leggendario il bambino, pronto a muoversi con il movimento della mamma», spiega Gloria Passidomo.

«Ho pensato di renderlo organico e che potesse trasmettere emozioni indossandolo non solo nel momento dei 9 mesi di attesa, ma per sempre, per questo l’idea di plasmare un meccanismo di un orologio, per identificare l’attesa della nascita e la possibilità in seguito, di aprirlo per consegnare la pietra alla mamma, rigorosamente come fa il ginecologo con la sua paziente al momento del parto e quindi la riutilizzazione, grazie alla possibilità di riciclare la pietra, e indossarla sotto forma difforme e straordinaria per poter avere il proprio figlio sempre vicino», conclude la designer.

“Un gioiello creato per le donne. Non solo quelle in dolce attesa, ma anche per coloro che hanno già partorito, perché potranno conservare quel ricordo unico in assoluto per sempre”

Escapularium futurae, il gioiello unisex presentato ad AltaRoma

Il suo è un messaggio di sostegno per rendere questo mondo migliore. Gloria, malgrado la sua storia emblematica ma nello stesso tempo ricca di emozioni, nel bel mezzo della pandemia che ha trasformato il nostro modo di vivere, crede ancora in questo paese e nella sua rinascita, non a caso, intitola la sua ultima creazione Escapularium futurae, un gioiello unisex pensato per tutta la famiglia e creato per durante la pandemia di Covid, e lanciato ad Alta Roma 2020.

Un pensiero concreto, per affrontare questo periodo complesso ed esorcizzare il Covid con tenacia e speranza. Marco Giallini e altri personaggi dello spettacolo hanno sostenuto con piacere questo progetto benefico.

Per ultimare il suo sogno, vorrebbe realizzare un’intera collezione con metalli da fusione ecosostenibile e con diamanti conflict free, per renderla unica ed etica anche nei materiali, oltre che a sostegno delle donne nella loro battaglia contro il cancro. I gioielli Uomum a scopo benefico possono essere acquistati online sui siti luxmadein.com e uomumjewels.it

Uomum: donna e mamma

Il nome Uomum è la fusione di due termini inglesi: woman (donna, ma scritto con la U perché vuole riferirsi anche all’uomo) e mum (mamma). Uniti, danno vita ad una nuova esperienza da indossare.

Tutti i gioielli di questa linea sostengono la vita, nella sua espressione di perpetuo cambiamento destinato a durare in eterno. A volte, non è necessario per forza di cose possedere un oggetto che abbia un valore da un punto di vista economico per simboleggiare la preziosità.

Piuttosto, sarà importante avere un oggetto che possa rappresentare un beneficio di natura solidale, approfittando di un’occasione speciale per fare un’opera buona rivolta a chi ha davvero bisogno del nostro aiuto.

