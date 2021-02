Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island: Carlotta Dell’Isola non replica a Sofia Calesso

Mentre Carlotta Dell’Isola si trovava ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island come Carlotta, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo conto molto forti; Carlotta non ha replicato, snobbando totalmente la Calesso.

La faida tra Carlotta Dell’Isola e Sofia Calesso, iniziata da quest’ultima, continua a suon di post, stories e interviste; Carlotta Dell’isola, dopo la partecipazione a Temptation Island, ha avuto modo di partecipare anche all’ultima edizione de GF Vip.

Sofia Calesso, anche lei ex concorrente di Temptation Island, ha rilasciato un’intervista nella quale, oltre a parlare delle dinamiche interne del reality, ha accusato Carlotta e Alessia Marcuzzi di avere un rapporto molto più confidenziale di quel che sembrasse.

Di fatto la perugina ha accusato direttamente la Marcuzzi di aver raccomandato Carlotta, sia prima che dopo temptation, a tal punto da portarla nel programma di Alfonso Signorini.

Leggi anche: GF Vip, Carlotta è “raccomandata”? L’accusa di Sofia Calesso

Nonostante la replica diretta di Alessia Marcuzzi, Sofia ha continuato imperterrita, mantenendo la sua posizione: Carlotta è raccomandata, non merita quello che sta facendo; Sofia non ha potuto non commentare l’ultima intervista di Carlotta, rilasciata per superguidatv.it.

Il commento di Sofia Calesso sull’intervista di Carlotta

Durante l’intervista rilasciata per superguidatv.it da Carlotta Dell’Isola, l’intervistatore le ha anche chiesto cosa ne pensasse delle accuse di Sofia Calesso; colui che ha posto la domanda si aspettava di innescare una bomba, ma la risposta pacata e piatta di Carlotta ha deluso lui e fatto infuriare Sofia:

“Le parole lasciano il tempo che trovano. Non replico neanche perché non voglio sprecare energie”.

Sofia non ha perso molto tempo ad esternare il suo dissenso e a rilanciare la sfida alla Dell’isola, addirittura dicendo che se dovesse cambiare idea lei è pronta al confronto.

Raccomandata o meno, la “non risposta” di Carlotta è molto più tagliente di un coltello, ma Sofia non si è fatta trovare impreparata, mostrando una coerenza e voglia di mantenere le sue idee, decisamente invidiabile! Attenderemo gli sviluppi di questa “catfight” tra Sofia e Carlotta!

Potrebbe interessarti: Temptation Island, Sofia Calesso intervista esclusiva: “Ho voglia di ricominciare”