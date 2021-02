Steve La Chance: perché ha rotto con Maria De Filippi | Che fine ha fatto

Spread the love

L’insegnante di ballo Steve La Chance anni fa ha rotto con Maria De Filippi. Quali sono stati i reali motivi?

Steve La Chance è un ballerino e coreografo statunitense. Inizia a studiare danza all’età di cinque anni, grazie a sua madre, Paula Morgan, che gli ha trasmesso la passione per tale disciplina. A tredici anni infatti, riesce ad entrare nell’importante scuola “American Ballet Theatre”.

Pochi anni dopo inizia a lavorare con i coreografi principali nel mondo del ballo. Inizialmente collabora con Juliet Prowse, mentre in seguito con Bob Fosse, con il quale fece due tour. Il primo è “Dancing” e l’altro “All that Jazz – Lo spettacolo continua”.

Negli anni ottanta partecipa a tre musical mentre nel 1985 fa il suo esordio nella televisione italiana con Pippo Baudo, nel programma “Fantastico 6”. In seguito ha lavorato anche per altre trasmissioni, tra le quali “Sandra e Raimondo show”, “I Telegatti” e il “Festivalbar”.

La massima notorietà nella nostra penisola tuttavia, la raggiunge durante la sua esperienza ad “Amici di Maria De Filippi”, dove dal 2002 al 2010 ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza.

Steve La Chance e il suo sfogo

Ad oggi Steve continua a seguire la sua passione quotidianamente. Infatti insieme a sua figlia Giorgia, nata dal matrimonio con la sua ex moglie Claudia Scimonelli, ha aperto una scuola di danza a Roma. Oltre a questo, è qualche anno che riveste la carica di direttore artistico alla “IDA Ballet Academy” a Ravenna.

Nonostante le polemiche che hanno accompagnato l’abbandono ad “Amici”, il ballerino è comunque rimasto legato a quest’avventura. Infatti, sul suo profilo Instagram, coglie l’occasione per pubblicare un video di quel periodo.

Ma quali sono le vere cause che hanno condotto alla rottura? La Chance non gradiva più l’ambiente che si era creato. Secondo lui infatti, i ragazzi lavoravano poco e in sala si pensava più a fare discussioni che altro.

“Era diventato più un reality che un talent show”, queste le parole dell’ex insegnante di danza. Tuttavia la polemica non finisce qui. Quest’ultimo ha anche puntato il dito contro la padrona di casa.

A Steve non è andato giù il fatto di non aver ricevuto nemmeno una chiamata da parte della De Filippi al termine della collaborazione. Quando ha chiesto al produttore della trasmissione il perché non gli fosse arrivata nemmeno una telefonata, la risposta che ha ricevuto è stata che era libero di prendere impegni.

In conclusione, il ballerino ha detto che nonostante tutto è giusto che funzioni così. Tutto va come dice Maria, in quanto secondo lui “è grandissima produttrice e i suoi programmi funzionano”.