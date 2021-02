Home » Tv » Serie TV » Speravo de morì prima: Totti svela la dichiarazione per Ilary

Sky ha rilasciato la quarta e ultima clip teaser di “Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti”, in uscita a marzo. Un ruolo di primissimo piano è affidato a Greta Scarano, che interpreta la moglie di Totti, la conduttrice Ilary Blasi, alla quale Francesco, parlando con Greta, riserva parole piene di sentimento e gratitudine.

Sedici anni di matrimonio, 3 figli, due carriere di successo: quella di Francesco Totti e Ilary Blasi è senz’altro una delle storie d’amore più longeve e solide del mondo del calcio e dello spettacolo.

Nella serie Sky Original su Francesco Totti, “Speravo de morì prima”, ha un ruolo di primissimo piano anche Ilary, interpretata da Greta Scarano.

Greta Scarano (Ilary) si confronta col “vero” Totti

Nella clip teaser appena rilasciata, ultima di una serie che ha scandito queste settimane d’attesa della – ormai sempre più vicina – pubblicazione del trailer ufficiale e poi del debutto della serie, su Sky e NOW TV a marzo, Greta Scarano e lo stesso Totti (nella serie impersonato da Pietro Castellitto) si confrontano su cosa significhi essere la moglie di un calciatore.

Se il Pupone ha ammesso che non è per niente facile, e che per stargli vicino nell’ultimo anno e mezzo, tutto in salita, bisognava davvero essere innamorata, come ha dimostrato Ilary, Greta Scarano ha spiegato che hanno dovuto raccontare una storia d’amore costellata di momenti anche un po’ complicati.

Le parole conclusive di Totti nei confronti della moglie sono una vera e propria dichiarazione d’amore nei suoi confronti. L’ex Capitano della Roma riconosce a se stesso che vent’anni fa Ilary è stata la scelta giusta.

Speravo de morì prima: il cast

Per quanto riguarda il cast, Pietro Castellitto è Francesco Totti, Greta Scarano è Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti, Primo Reggiani è Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è Angelo Marrozzini, suo cugino.

Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi, Massimo De Santis è Vito Scala, Eugenia Costantini e Federico Tocci i genitori di Totti da giovani.

La serie è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. Fremantle è il distributore internazionale.