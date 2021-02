Sneakers 2021: le 5 novità must have e più glam per la Primavera

Le sneakers per il 2021? Fanno ancora tendenza ed ecco i 5 modelli must have e più glam che dovremmo avere per la Primavera…Pronti a prendere appunti?

ll 2021 è (ancora) l’anno delle sneakers. Eccentriche, comode e versatili, sono diventate le nostre nuove ossessioni da piede. Tra le sneakers di tendenza per la Primavera 2021 ce ne sono alcune che vanno più di moda di altre, ed è arrivato il momento di conoscerle.

Le nuove sneaker slip-on Stan Smith di adidas Originals

In questa prima stagione 2021 domina ancora la voglia di praticità, come avevamo già visto nella innovativa Nike Go Flyease senza lacci. Ma ora con adidas andiamo proprio oltre…Senza il tallone! Sarà la vita più slow o la voglia di capi leisure per godere ancora di comfort e libertà, resta il fatto che questo classico rivisita la silhouette totalmente chiusa per trasformarsi in comode ciabatte. Le nuove sneakers 2021 di Adidas sono le Stan Smith slip-on. Il brand le propone in una bicromia molto amata, quella total white con dettagli verdi. Le iconiche caratteristiche come la tomaia di pelle bianca, i lacci bianchi, il brand ton sur ton e la suola interna in Primegreen rimangono gli stessi. La sneaker slip on adidas sarà disponibile in selezionati negozi già dalle prossime settimane.

Le sneakers Off Line mule di Nike in Primavera si tingono d’arancio

Per la primavera 2021 Nike tinge le sneakers Off Line mule con una nuova e accattivante colorazione chiamata “Team Orange”. Un arancione brillante riveste tutta la silhouette. Una sneaker senza tallone molto confortevole con una soletta rosa baby dotata di perline massaggianti, tomaia imbottita e chiusura regolabile con velcro. Le sneakers con il velcro sono pronte a tornare sui nostri piedi. Più comode di cosi! Già disponibili on line.

I colori pastello per le sneakers Palace X adidas Originals

Gli amanti delle sneakers adidas troveranno irresistibile la nuova collezione per la primavera 2021. Palace X adidas Originals ha colorato la classica silhouette delle Stan Smith. Come? In due versioni: una versione pastello e un design verde, bianco e rosa. Entrambe sfoggiano una “P” traforata sul lato rifinite con loghi co-brand sul retro. La nuova collezione arriverà on line il 12 febbraio.

Stussy X Nike Air Huarache

Per gli amanti della cultura hip pop tornano le sneaker Stussy X Nike Air Huarache. Introdotta per la prima volta nel 1991, la silhouette ora arriva in un nuovo design moderno. La tomaia in nabuk e materiale tessile, mentre la suola in schiuma è incapsulata con ammortizzazione Nike Air. La linguetta sfoggia un emblema Air Huarache, disponibile in rosso o verde oliva. Sull’intersuola un motivo a pois tono su tono, così come il marchio “AIR” sul tallone. Oltre alle sneaker nei colori naturali della terra ci saranno un maglione girocollo in pile e pantaloni della tuta abbinati in nero e grigio. Sarà tutto disponibile dal 12 febbraio sul sito di Stussy. Gli skaters sono avvisati!

Le sneakers Converse per San Valentino 2021

E visto che siamo nella settimana di San Valentino, Converse, ha pensato anche agli innamorati. Non possono mancare le sneakers a tema d’amore con versioni ricamate a cuore delle Chuck Taylor All Star, Chuck 70 e Run Star Hike. Si tratta di 6 sneakers negli iconici colori di San Valentino: rosso, bianco e rosa. E per non farsi mancare il romanticismo: cuori ovunque! Ricamati sul tessuto, sulla tomaia e addirittura sulla suola. Per inguaribili romantici!