sanremo-2021,-tutti-gli-artisti-e-le-canzoni-in-gara

Una lista di 26 big per il Festival di Sanremo in partenza dal 2 al 6 marzo. Amadeus ha ufficializzato tutte le canzoni in gara

Amadeus (@Facebook)

Il 71° Festival di Sanremo sta prendendo via via forma per essere pronto a partire dal 2 fino al 6 marzo. Confermatissima – grazie al successo dell’anno scorso – la coppia Amadeus-Fiorello alla conduzione. Tantissimi ospiti ogni sera, con Ibrahimovic ed Achille Lauro che saranno fissi in studio per 5 serate: in particolare a quest’ultimo spetterà l’arduo compito di interpretare dipinti del passato, attraverso il suo stile stravagante.

Un Festival di Sanremo 2021 molto al femminile, a partire da Elodie che sarà presente per due sere, passando per Matilde De Angelis, Naomi Campbell, Alessandra Amoroso, Loredana Bertè ed Ornella Vanoni. Ultimi rumors parlano di un’altra donna, una tra le più importanti del 2020: Alessia Bonari, l’infermiera simbolo del periodo Covid-19.

Sanremo 2021, tutte le canzoni e gli artisti in gara

1. Aiello – Ora

2. Annalisa – Dieci

3. Arisa – Potevi fare di più

4. Bugo – E invece sì

5. Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

6. Coma Cose – Fiamme negli occhi

7. Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

8. Extraliscio (feat. Davide Toffolo) – Bianca luce nera

9. Fasma – Parlami

10. Francesco Renga – Quando trovo te

11. Fulminacci – Santa Marinella

12. Gaia – Cuore amaro ritmo

13. Ghemon – Momento perfetto

14. Gio Evan – Arnica

15. Irama – La genesi del tuo colore

16. La Rappresentante di Lista – Amare

17. Lo Stato Sociale – Combat pop

18. Madame – Voce

19. Malika Ayane – Ti piaci così

20. Måneskin – Zitti e buoni

21. Max Gazzè e la Trifluoperazina – Il farmacista

22. Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

23. Noemi – Glicine

24. Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

25. Random – Torno a te

26. Willie Peyote – Mai dire mai – La locura