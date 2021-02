sanremo-2021,-ibrahimovic-all’ariston:-terremoto-in-serie-a

Ibrahimovic sarà la star del Festival di Sanremo, ma a che prezzo? I dubbi sulla 25a giornata di Serie A.

Zlatan Ibrahimovic (foto Instagram)

I telespettatori difficilmente distoglieranno lo sguardo dalla settantunesima edizione della kermesse musicale per guardare gli scontri di Serie A. Il 3 marzo, come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarà il giorno più complicato da gestire per il Milan. Il gruppo rossonero ospiterà a San Siro l’Udinese mentre all’Ariston andrà in scena la seconda serata della kermesse. Al momento La Lega non ha ancora preso una decisione sul da farsi, ma non è da escludere che l’intera 25a giornata di Serie A venga trasferita al pomeriggio per questioni di audience.

Sanremo 2021, Ibrahimovic all’Ariston: “Non ho l’età”

“Ibra è un personaggio da scoprire, numero uno in molte cose”, ha detto il direttore artistico Amadeus. “Zlatan è un grandissimo, mi ha regalato la sua maglia, ho un fratello rossonero ma non gliela darò”. Ibrahimovic è molto carico e sui social ha avvertito tutti: “Arrivo, preparatevi, faremo altri record”. Perché lui, come ha affermato il suo ex allenatore ai tempi dell’Ajax, Ronald Koeman, “è un vincente in ogni campo, questa è l’ambizione di Ibrahimovic: non vuole mai fallire”.

Non fallirà nemmeno quando sul palco dell’Ariston intonerà le note di “Non ho l’età”, canzone che vinse il Festival di Sanremo nel 1964. Zlatan non era ancora nato, e forse nemmeno i suoi genitori ma nonostante ciò questa canzone appartiene alla storia della musica italiana, e anche se non si è mai esibito in versione cantante, sicuramente Ibra non deluderà le aspettative.