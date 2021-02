sanremo-2021,-amadeus-ha-scelto-la-moglie-per-presentare-primafestival-e-a-chi-critica-ha-detto-“gli-altri-scelgono-l’amante-e-nessuno-si-scandalizza-…”

Spread the love











Il Festival di Sanremo sta per cominciare e le polemiche, come al solito, impazzano.

Quest’anno non sono solo riguardo a canzoni, autori, cantanti ecc ma centrano proprio con il Festival stesso perché, fino a pochi giorni fa, ad essere incerto era proprio lo stesso Festival di Sanremo a causa della pandemia da covid. Dopo aver fatto innumerevoli riunioni anche con il comitato tecnico scientifico, si è giunti alla conclusione, molto sofferta, che il pubblico in sala non avrebbe potuto esserci e che il teatro Ariston sarebbe, dunque, rimasto vuoto. Questo è stato un colpo al cuore per Amadeus che ci aveva creduto fino all’ultimo.

Sono circolate voci sulla volontà da parte di Amadeus di abbandonare la conduzione

Da quel momento sono iniziate a circolare voci sulla volontà, da parte di Amadeus, di abbandonare la conduzione del Festival di Sanremo e subito sono iniziate a circolare altre voci su chi avrebbe potuto sostituirlo e, il primo nome ad essere stato fatto, è stato quello di Alberto Matano, il conduttore de Vita in diretta. Poi, pare che Amadeus abbia fatto retromarcia e che abbia accettato, anche senza il pubblico, di condurlo ma non sono stati giorni facili perchè nessuno avrebbe voluto dare un Festival diverso dai soliti dove il pubblico in sala è una delle sue forze maggiori. Ma quest’anno la situazione attuale non consente una possibilità simile. Si era anche parlato ci chiudere i futuri spettatori in sala in una nave da crociera, isolarli e farli scendere solo per partecipare alle serate del Festival, Amadeus si era detto anche molto entusiasta di questa idea ma poi ci si è resi conto che non era fattibile.

Amadeus viene criticato per aver scelto la moglie, Giovanna Civitillo a condurre il primaFestival e lui dice “Ci si scandalizza molto della moglie e non dell’amante”

Amadeus ha presentato la prossima edizione del Festival di Sanremo e ha risposto a tutte le domande dei giornalisti.

Tra tutte le domande, c’è stata anche quella che ha riguardato la moglie, Giovanna Civitillo che condurrà il PrimaFestival, la parte che precederà la serata del Festival insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Alla domanda se era giusto dare quel ruolo proprio alla moglie, Amadeus ha risposto così: “Ci si scandalizza molto della moglie e non dell’amante, è una cosa che mi fa molto sorridere in questo paese”.

E poi, riguardo alla possibilità di non condurre più il Festival perché sarà fatto senza pubblico, Amadeus ha replicato: “Mai ho pensato di lasciare un Festival in costruzione. Sono felice di quello che sta sorgendo, con il massimo rispetto di tutte le regole da osservare, chiedo la collaborazione di tutti“.

