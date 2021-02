san-valentino:-idee-per-una-romantica-fuga-di-coppia

1. I cofanetti Boscolo Gift:

Con prezzi che vanno da 199 ai 990 euro, i cofanetti di Boscolo uniscono il romanticismo alla complicità di scegliere insieme una destinazione. “I luoghi del cuore” per trascorrere un fine settimana nelle città più belle d’Europa, “Vespa&Love” per sentirsi un po’ come Audrey Hepburn e Gregory Peck in Vacanze Romane, in sella a un motorino per le colline del Chianti o del Franciacorta. “Hotel Insoliti”: dalla villa cinquecentesca, sede di un museo di arte contemporanea, alla casa a cupola dove si avrà la sensazione di dormire sotto le stelle o ancora: glamping ecosostenibili, “Camere con vista”, “Fari da vivere”, “Benessere tra i vigneti” e molto altro.

2. Guardare le cime innevate dall’idromassaggio

Excelsior Dolomites Life Resort Ph. Michael Huber

Dopo mesi in pigiama tra le mura di casa, perchè non concedersi trattamenti spa da sogno per volersi bene e rilassarsi in coppia? L’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ) fa sognare le coppie nella nuova Dolomites Sky Spa destinata soltanto agli adulti, dove ci si può immergere nella infinity pool sul rooftop con vista sulle Dolomiti.



Nella private spa del Castello di Dolasilla, ci si concedono esclusivi trattamenti di coppia come “Alpin Wellnesslove”, che prevede un peeling al corpo con sale marino e oli pregiati e un profumato bagno ai fiori di montagna nella vasca idromassaggio panoramica.



All’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat, 5 stelle nel cuore della Valle Aurina (BZ), si può galleggiare nell’acqua calda a 38° della grande vasca idromassaggio all’aperto, ammirando le cime e i boschi tinteggiati di neve, godersi un bagno di vapore profumato alle erbe, un massaggio rilassante e un bagno aromatico.



Il Romantik Hotel Santer, a Dobbiaco (BZ), vizia gli innamorati nella sua Private Spa per due: una lussuosa cabina composta da due vasche di legno di larice con idromassaggio a vibrazione sonora, un lettino di fieno con cuscini imbottiti da erbe profumate e una cabina a infrarossi, dove immergersi in un profumatissimo bagno alla rosa, proseguire con un massaggio alla schiena con olio aromatico.

3. Weekend a base di «Love therapy» seguiti da un «Love coach»

Palazzo di Varignana

Un fine settimana in un palazzo sulle colline bolognesi per dedicarsi completamente all’altro e imparare a farlo nel migliore dei modi. Palazzo di Varignana, un resort strutturato come un antico borgo, mette a disposizione dei propri ospiti un “Love Coach”: si tratta di un servizio di consulenza per assistere i clienti e consigliarli costruendo delle esperienze personalizzate, che vanno dall’allestimento della camera, i trattamenti spa, a un regalo speciale.

4. Una staycation in città

Mandarin Oriental Milano

Il Mandarin Oriental di Milano ha pensato a un’offerta per momenti speciali dedicati alla coppia proponendo due pacchetti “Love Milan” per esigenze differenti. Il primo “day spa” per un pomeriggio di dedicato alla coppia, con un massaggio per due persone presso la Spa at Mandarin Oriental e un beauty gift per prolungare i benefici dei trattamenti anche a casa. Mentre il secondo è comprensivo di un massaggio per due persone alla Spa dell’albergo, pernottamento, colazione e cena al Mandarin Bar & Bistrot o nella privacy della propria camera, con un menù realizzato dallo chef Antonio Guida.

5. Relax di coppia in un resort nelle colline toscane

Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort and spa

Il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort &Spa ha pensato a un pacchetto speciale per le coppie. Il nome “Coccole e relax nella campagna toscana” sintetizza l’offerta pensata dal Resort per gli innamorati: una camera con vista sulla valle circostante, una cena al ristorante “La Veranda” con un menù che ruota attorno ai sapori della Garfagnana, dove si trova l’hotel. A disposizione degli ospiti, per godersi un fine settimana perfetto, c’è la figura del Local Navigator: una guida locale esperta che potrà aiutarli a creare l’itinerario perfetto per scoprire la Garfagnana, mentre all’interno del Resort si trova una Beauty spa dove è possibile sottoporsi a trattamenti di copia, come il Wine Ritual, che prevede uno scrub con i vinacce e un bagno al vino, o il Violet Harmony Treatement: un rituale viso e corpo all’aroma di lavanda, con burro di karité, sale integrale e polvere vegetale e che si conclude con un bagno alla lavanda.

6. San Valentino nella città più romantica del mondo

Aman Venice, Italy – Suite, Alcova Tiepolo

L’hotel 5 stelle Aman Venice si trova all’interno di Palazzo Papadopoli, nel cuore della Serenissima ed è uno dei pochi palazzi della città con un giardino privato direttamente sul Canal Grande. Per San Valentino l’hotel propone una giornata che comprende un momento relax nella SPA, un cocktail studiato apposta per l’occasione da bere nel bar dell’albergo e infine una cena romantica a base di pesce nel ristorante dell’albergo.

7. Fuga a Monte-Carlo

Un’escapade romantica, che riporta subito alle atmosfere hitchcockiane di Caccia Al Ladro, con Cary Grant e Grace Kelly in decapottabile sui tornanti. Per vivere due giorni dedicati solo all’amore, Monte-Carlo Société Des Bains De Mer ha pensato a un tour speciale per San Valentino. La giornata comincia nei giardini lussureggianti del ristorante Ômer, scrigno dello chef stellato Alain Ducasse, dove concedersi una colazione sontuosa, tra succhi di frutta e croissant. Poi una tappa alle Thermes Marins Monte-Carlo, dove fino al 14 febbraio è possibile prenotare il pacchetto “San Valentino Essential” che dà accesso allo spazio Wellness e che comprende trattamenti rilassanti e un pranzo salutare e goloso al ristorante l’Hirondelle. E tra una gita in macchina e una passeggiata in città, ci si può fermare alla brasserie del Café de Paris Monte-Carlo, sulla Place du Casino e concedersi un aperitivo al Il Bar Américain dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo.

8. Gita all’insegna di arte e cultura

Chiusi tra le mura di una cittadina medievale e girovagare tra le colline assolate: cosa può esserci di più romantico? A Lucca, l’Hotel Grand Universe, adiacente al Teatro del Giglio, ha pensato a un San Valentino a base di gite all’aria aperta in bicicletta e cultura enogastronomica, con un tocco artistico. Al rientro dal tour nella campagna in bici o a passegio, per le coppie è prevista una cena con un menù speciale. A disposizione degli ospiti dell’albergo ci sono anche degustazioni di olio, vino, liquori e una mixology class. Per non farsi mancare nulla, l’artista Sandra Rigali, in occasione di San Valentino, sarà disponibile a incontrare gli innamorati e ascoltare la loro storia, per trasformarlo poi in un dipinto a un prezzo speciale riservato agli ospiti dell’hotel.

9. San Valentino sul Lago di Garda

Quellenhof Luxury Resort Lazise

Il Quellenhof Luxury Resort Lazise offre agli innamorati esperienze per una vacanza perfetta, a metà tra dolce vita e romanticismo, grazie a proposte ideate ad hoc, nella cornice del Lago di Garda. Pensata proprio per celebrare la giornata degli innamorati, la proposta “Coccole di San Valentino con Champagne & massaggio per 2”, che prevede un massaggio di coppia a lume di candele o con oli esotici, o “Rituale Romeo e Giulietta”, con sauna e massaggio di coppia. Entrambe le proposte comprendono soggiorno in mezza pensione gourmet, con prima colazione e menu serale a scelta di sei portate.

10. La Sardegna a casa tua

Una cena a casa propria, ma con il profumo del mirto e della Sardegna selvaggia: Su Gologone experience hotel, nel cuore della zona montuosa del Supramonte, in provincia di Nuoro, ha trovato il modo di offrire un assaggio di terra sarda anche a distanza. Per San Valentino 2021 è possibile ordinare una box “Su Gologone” con vino Cannonau di Oliena, olio extra vergine di oliva, pane carasau, marmellata, miele, formaggi e affettati di Barbagia. Il tutto accompagnato da bicchieri in cristallo e piatti in ceramica che rispecchiano lo stile dell’hotel per avere la sensazione di essere immersi tra vigneti e ulivi secolari.

11. Un biglietto per dove vuoi tu

Il tour operator King Holidays celebra la festa dei sentimenti con la Valentine’s Card: una carta regalo valida per la prenotazione di viaggi e vacanze King Holidays entro 12 mesi dalla data di acquisto, rimborsabile, in caso di mancato utilizzo. L’importo, a partire da un minimo di 50 euro, può essere scelto direttamente dall’acquirente.