san-valentino:-i-regali-per-dire-«i-love-you»

Una cena improvvisata e consegnata a casa, borse e scarpe in edizione limitata, una selezione di regali per i cuori infranti o semplicemente (al momento) solitari. Di idee originali per festeggiare questo San Valentino ne abbiamo trovate molte, scegliete la vostra preferita!

REGALI PER UN SAN VALENTINO ORIGINALE



LOVE, LOVE & LOVE: PER GLI AMANTI DELLA MODA (E LA MUSICA)

Conoscete Brad Elterman? È un fotografo americano, di Los Angeles, che può considerarsi fra i più grandi documentaristi del mondo musicale rock degli anni Settanta. Ancora adolescente, infatti, iniziò a scattare i cantanti più hot della scena rock ‘n’ roll e i suoi scatti ci hanno regalato una prospettiva diversa, perché dall’interno, di quel periodo. Dal 2014 produce Fanzine, a tiratura limitata in cui presenta i suoi lavori. Un genere di pubblicazione tanto amata da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, che ha deciso di creare insieme a lui una zine per raccontare la collezione speciale di San Valentino.

Gucci by Brad Elterman

C’È CHI HA PENSATO ANCHE AI CUORI INFRANTI



L’ha fatto Swatch con la collezione che rende omaggio a tutti i single e a chi non crede più nell’amore. In modo ironico, sarcastico e pop, ovviamente. Quattro modelli diversi, per raccontare quattro storie. Questo dal cinturino rosso si chiama P(E/A)NSE-MOI e si presenta all’interno di una scatola di pronto soccorso con cerotti, per guarire e sanare le ferite di una delusione. Scoprite gli altri…



UNA DICHIARAZIONE SCRITTA A CHIARE LETTERE

Un cardigan per dire ti amo? Perché no, se poi è questo di Miu Miu in morbido cashmere con lavorazione intarsiata e romantico motivo all-over, meglio ancora.

Cardigan in cashmere, Miu Miu

Oppure preferite dirlo con un paio di scarpe? Ci sono queste di Malone Souliers, per esempio. Fanno parte della Love Capsule che reinterpreta 5 modelli iconici del brand, tutti ricamati a mano dagli artigiani con parole delle più belle canzoni d’amore. Dai versi di Sweet Dreams degli Eurythmics a Crazy in Love di Beyoncè, da Let Me Love You di Mario e Hey Lover dei Boys II Men and LL Cool J.

La capsule Love di Malone Souliers

E per le cenerentole del nuovo millennio, ci sono le pumps in Pvc di Roger Vivier. Trasparenti e con cristalli, nascondono un cuore all’interno. Da vere principesse.

Décolletés I Love Vivier Crystal in PVC

UNA CENA STELLATA PER DUE

La cucina creativa orientale di IYO Experience direttamente a casa: il ristorante di cucina giapponese contemporanea è il primo con una stella Michelin in Italia. Un’esperienza deluxe per il palato da dividere in due, se questo non è amore…

IYO Experience





TANTE ALTRE IDEE ORIGINALI PER SAN VALENTINO



Nella gallery in alto troverete tantissime altri suggerimenti per gift o esperienze divertenti da fare nel giorno degli innamorati (ma non solo). W l’amore!