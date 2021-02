saluzzo-e-revello-piangono-la-scomparsa-del-mobiliere-giovanni-battista-maria-cadorin

Spread the love

Il territorio saluzzese, e non solo, piangono la scomparsa di uno dei più grandi e conosciuti mobilieri: si è spento ieri sera, martedì 9 febbraio, all’età di 77 anni Giovanni Battista Maria Cadorin.

Fondatore con i fratelli Celestino e Luigi della Cadorin Srl di Revello ha per anni contribuito agli arredi di numerose case della zona, con il suo raffinato gusto ed estro, occupandosene direttamente sino al 2001.

Una persona estremamente sensibile ed amante del buon gusto e della musica. Proprio l’amore per quest’ultima l’aveva portato per anni ad organizzare i “Concerti di Cadorin”, tra Revello e Staffarda.

Socio del Rotary dal 1975 e della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Cadorin era personaggio molto conosciuto e stimato in zona ed la sua prematura scomparsa ha destato grande commozione.

Subito dopo il lockdown le condizioni di salute sono risultate instabili, tanto da prendere la decisione sul trasferimento in casa di cura, dapprima a Mondovì e successivamente a Barge.

Elena Lovera, su Facebook lo ricorda così:

“Caro Giovanni,

non ti dimenticherò, perché il tuo estro, il tuo gusto elegante e la tua innata ironia mi sono entrati nel profondo.

Mi hai fatto conoscere e valorizzare le differenze tra i legni e le orditure delle stoffe, ci hai stupito con accostamenti cromatici o di stili che solo chi vede oltre può fare.

Ricordo una cascata di sedie in un’expo celeberrima…

E poi Giovanni…quante risate ci siamo fatti?tu che prendevi in giro mio papà “vardlu si, l’amis dii preivi” e mio padre “pregheises anche po’ ti, at faria bin” e tu rispondevi “a iè già mia sœri che prega per mi”.

Se usciva un articolo che parlava di me eri il primo al mattino che mi chiamava per i commenti.

Grazie per le tue battute al vetriolo e per avermi voluto bene.

Ti voglio ricordare sorridente, con i tuoi occhiali con montatura in oro, il tuo inconfondibile anello, elegante nel tuo completo cammello, mentre rendi unico un arredamento.

Riposa in pace.”

Lascia la moglie Alda Uberti, i figli Matteo ed Anna ed i fratelli Celestino e Luigi.

Il Rosario verrà recitato questa sera alle ore 18.00 presso la Cattedrale di Saluzzo mentre il Funerale avrà luogo sempre al Duomo di Saluzzo alle ore 14.30 di Giovedì 11 febbraio. Giovanni Battista Maria Cadorin riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Saluzzo.