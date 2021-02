Rudy Zerbi: “Chiamate i pompieri” | Stremato non ce la fa più

Rudy Zerbi in una veste completamente inedita si presenta stremato e soprattutto chiede aiuto: “Non ce la faccio, chiamate i pompieri”.

Per Rudy Zerbi si è presentata davvero una situazione inaccettabile e difficile da gestire. Il conduttore infatti è stremato e non sa assolutamente cosa fare. Costretto quindi a chiedere aiuto, vuole addirittura rivolgersi ai pompieri.

Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta ed in che è stato coinvolto il giudice del reality Amici. Una situazione davvero problematica per lui.

La carriera di Rudy Zerbi e lo spiacevole episodio

Rudy parte da giovanissimo a lavorare nel campo musicale. Per lui la carriera televisiva inizia collaborando con artisti di spessore come Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci e tanti altri. Così, dopo un lungo contratto con l’etichetta Sony, decide di lasciare l’industria musicale e si lancia nel mondo televisivo.

Per lui arrivano quindi le partecipazioni come giudice ad Amici e al programma Italia’s Got Talent. Intanto si affaccia anche alla radio, firmando un contratto con Radio Deejay e conducendo diverse trasmissioni radiofoniche. Sicuramente queste esperienze hanno avuto un ruolo importante nella formazione dello stesso personaggio dello spettacolo, così da permettergli di acquisire anche un grande successo tra il pubblico italiano.

Quest’oggi però si presenta in una veste inedita e soprattutto particolare, dove emerge una sua particolare difficoltà, tanto da essere costretto a chiamare i pompieri. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

L’episodio che ha coinvolto il giudice del reality

“Chiamate i pompieri, i vigili, un carro attrezzi!”: così Zerbi sui propri canali social. Il personaggio dello spettacolo chiede aiuto, ma il motivo è tra quelli più improbabili. Infatti, dopo un lungo allenamento, lo si trova disteso a terra senza alcuna energia.

In seguito ad un’estenuante sessione di training, il personaggio dello spettacolo non riesce neanche ad alzarsi e c’è chi immortala il critico momento. Un modo per ridere insieme e per sdrammatizzare affinché si possa poi nelle prossime giornate tornare ad allenarsi per mantenere il fisico asciutto ed una forma fisica ottimale.

Esercizi necessari per apparire sempre al meglio durante i programmi televisivi dove è protagonista, uno su tutti sicuramente Amici de Maria de Filippi.