roccasparvera-piange-aldo-de-leonardi,-sistemista-informatico-ed-appassionato-motociclista

Aldo De Leonardi

Lutto nella comunità di Roccasparvera per l’improvvisa scomparsa di Aldo De Leonardi: 52 anni, sistemista informatico, era conosciuto anche per la sua grande passione per le moto e del mondo dei motori. In un blog personale, negli anni, aveva raccolto i suoi viaggi e le sue esperienze in sella, come organizzatore o semplice partecipante di motoraduni, fra le Alpi Marittime e la Liguria, ma non solo.

Aldo De Leonardi lascia Stefania, la mamma Maria Luisa, parenti ed amici tutti: è possibile dare un ultimo saluto ad Aldo nella giornata di oggi, martedì 9 febbraio, dalle 13.145 alle 17.30 presso le camere mortuarie del cimitero di Cuneo. La salma sarà accompagnata in forma strettamente privata al Tempio Crematorio di Magliano Alpi domani, mercoledì 10, alle ore 10.30.