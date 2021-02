rita-rusic-lascia-tutti-senza-parole:-si-mostra-completamente-nuda

Spread the love

La bella modella Rita Rusic sconvolgente davanti allo specchio: la croata si presenta ai follower completamente a nudo, eccola per voi.

rita rusic (getty images)

Una modella dalle origini croate che in Italia ha trovato il proprio habitat naturale. Rita Rusic è tornata a far parlare di sé dopo una carriera lusinghiera nel mondo dello spettacolo. Un video osé davanti allo specchio ha infatti incantato i follower con le forme della bella donna in bella mostra.

Per lei un ritorno in gran stile siccome stasera sarà anche protagonista sulle reti Rai, essendo ospite del programma condotto da Pierluigi Diaco, Ti sento.

La bella modella stasera ospite a “Ti sento”

rita rusic (instagram)

Dopo l’arrivo in Italia alla tenera età di quattro anni, ed un passato difficile che l’ha vista vivere per oltre tre anni un un campo profughi, riesce ad uscire da una realtà problematica e ad issarsi nel mondo dello spettacolo. Nel 1981 venne notata da Adriano Celentano che l’invita a partecipare al film Asso. Successivamente entra in contatto con Vittorio Cecchi Gori, che diverrà suo compagno e marito.

Sfonda poi nel mondo della musica, pubblicando l’album Love Me o Leave Me Now. La carriera musicale s’interromperà però presto, tant’è che s’immerge nella produzione cinematografica. Col nome di Rita Cecchi Gori, diviene produttrice di vari film, contribuendo, tra gli altri, alla pellicola La vita è bella di Benigni.

Il divorzio col marito non le ha però spezzato le ali, siccome ha aperto una propria agenzia, producendo decine di film, tra cui Scusa, ma ti chiamo amore.

Stasera, ospite sulle reti Rai, racconterà quindi della propria carriera e non solo, esplorando lati nascosti della propria vita.

Rita Rusic a nudo sui social network

Quest’oggi ha però acceso i social con un video davvero hot. La modella infatti si presenta, nonostante abbia 60 anni, in grandissima forma. Molto sensuale davanti allo specchio, in un effetto “vedo non vedo”, spiccano le sue forme con l’asciugamano che copre davvero poco, anzi, lascia intravedere il seno e l’inguine.

Ancora una volta riesce a sorprendere i migliaia di follower, che dopo questo piccolo video sono cresciuti a dismisura, toccando al momento quota 156mila. Vedremo se dopo l’intervista di questa sera, riusciranno a spiccare fino a quota 200mila.