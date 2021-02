raffaella-fico-trasformata-dalla-chirurgia:-la-ricordate-agli-esordi?-ecco-com’era

Spread the love











Raffaella Fico irriconoscibile dai tempi del GFVIP: ecco come è cambiata la show girl napoletana soprattutto dopo la nascita della figlia Pia Anche se non è più in televisione come un tempo, Raffaella Fico continua ad essere molto amata e seguita sui social. La modella napoletana nel corso del tempo, soprattutto agli inizi della sua […]

