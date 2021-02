polizia-arresta-ladri-acrobati,-in-manette-4-serbi.

La refurtiva recuperata dalla polizia

Svaligiavano appartamenti di lusso in centro città: la polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di quattro serbi dediti a furti e rapine.

Il gruppo, ladri acrobati, lo scorso 12 dicembre, aveva derubato all’interno di un’abitazione in via San Nicolao. In quell’occasione, uno di loro, dopo essersi arrampicato al primo piano dello stabile, era entrato all’interno dell’appartamento dalla porta finestra, facilitando l’accesso dal portone principale agli altri due complici mentre il quarto, in costante contatto visivo con i connazionali, faceva da “palo”.

I quattro ignoravano però la presenza di videocamere di videosorveglianza che hanno seguito l’intera sequenza del furto che, insieme alle analisi degli investigatori tramite presidi tecnici e servizi sul territorio, ha permesso di identificare gli autori del furto.

Uno dei componenti della banda era già stato arrestato dagli agenti lo scorso 27 gennaio a Vicenza in seguito al tentativo di rapina all’interno dell’abitazione di un imprenditore locale.

Esattamente un anno fa, i poliziotti avevano arrestato un altro gruppo di ladri d’appartamento il cui marchio di fabbrica, come in questo caso, era la capacità di accedere alle abitazioni dopo essersi arrampicati dalla facciata dello stabile.

In quell’occasione, gli indagati erano stati fermati all’interno del campo nomadi di Monte Bisbino, luogo molto frequentato anche dai serbi fermati dalla polizia. Gli agenti hanno sequestrato numerosi orologi di pregio, borse di valore, capi d’abbigliamento firmati e denaro contante per circa 14 mila euro, ritenuti di provenienza furtiva.(MiaNews)