I pancake di quinoa sono una ottima alternativa glutenfree e, in questo caso, vegan rispetto ai pancake tradizionali.

Una ricetta semplice come quella dei classici pancake, al posto dell’uovo, abbiamo usato la panna di soia che ha fatto da ottimo legante, mentre per quanto riguarda la farina di quinoa la trovate tranquillamente in qualunque negozio bio ben fornito.

La quinoa non è un cereale, non contiene glutine ed è stato definito dai nutrizionisti un “super cibo”. Il suo sapore è forte, con note finali anche amare e, per questo, abbiamo addolcito l’impasto abbondando di zucchero semolato.

Pochi minuti di cottura e abbiamo ottenuto una colazione diversa, senza glutine, senza latticini e senza uova.

Il sapore è certamente diverso rispetto ai classici pancake ma se li guarnite con una buona confettura di frutta e, magari, con tanta frutta fresca, vi piaceranno tantissimo, proprio come sono piaciuti a noi!

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

150 g Farina di quinoa già pronta

5 cucchiai Zucchero Semolato

7 g Lievito per dolci

1 pizzico Sale

200 ml Latte Di Soia

80 ml Panna di soia

½ semi Bacche Di Vaniglia

q.b. Miele sciroppo d’acero, frutta secca

Preparazione

Per preparare la ricetta dei pancake di quinoa, unire la panna e il latte di soia.

In una ciotola unire la farina, lo zucchero, il lievito e il sale.

Setacciare il composto secco (farina-zucchero-lievito).

Unire i due composti.

Con una frusta amalgamare fino ad ottenere una pastella (se risulta troppo densa, aggiungere ancora la panna).

Unire i semi di mezza bacca di vaniglia e mescolare ancora.

Intanto, riscaldare una padella antiaderente e, quando sarà calda, versare un mestolo di composto (se la padella è di buona qualità, non ci sarà bisogno di ungerla).

Cuocere per 1-2 minuti per ciascun lato e fino alla cottura dei pancake.

Servire con ciò che più vi piace (miele, sciroppo d’acero, frutta secca o frutta fresca).