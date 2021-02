oroscopo-branko,-oggi-10-febbraio

Oroscopo di Branko le previsioni per oggi mercoledì 10 febbraio 2021: eccoci arrivati a metà settimana, come sarà l’oroscopo per i segni dello zodiaco e cosa promettono gli astri? Qualche piccola anticipazione per voi. L’Ariete dovrà guardarsi dagli altri, entusiasmanti novità per i Gemelli, responsabilità per il Leone, arriva l’amore quello vero per la Bilancia, emozioni non prevedibili per il Sagittario, un po’ di autostima farebbe bene all’Acquario.

Cos’altro succederà? Ce lo svelano le previsioni del famoso astrologo Branko liberamente tratte. Vediamo nel dettaglio le novità di questa giornata per i segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete mercoledì 10 febbraio 2021

Non cadete nella rete di persone negative ed invidiose e cercate di non cogliere le provocazioni. La situazione è già al limite, vi costerà fatica, ma eviterà colpi di testa ed alzate di ingegno poco convenienti, attenti!

Oroscopo Toro mercoledì 10 febbraio 2021

La situazione sembra migliorare, anche se ancora resta un dubbio.. lasciarsi guidare dai cambiamenti oppure lottare per non progredire? Non siete lucidi, sfogate l’energia con lo sport, a voi penserà Marte!

Oroscopo Gemelli mercoledì 10 febbraio 2021

Questo è il mese dei sentimenti! Incontri imprevedibili potranno cambiare positivamente la vostra situazione personale e lavorativa. La Luna nuova regalerà opportunità che renderanno il vostro un mondo migliore!

Oroscopo Cancro mercoledì 10 febbraio 2021

Finalmente avete trovato le persone giuste di cui fidarvi, soprattutto a lavoro. Venere dona ottime possibilità di concludere affari immobiliari e commerciali, cosa aspettate ad andare dal Notaio?

Oroscopo Leone mercoledì 10 febbraio 2021

Non vi sembra di pretendere un po’ troppo da voi stessi? Cercate di aggiustare le cose, non fate gli eroi, siete il re della foresta, ma pur sempre umani e, se il vostro capoufficio vi stressa, ignoratelo!

Oroscopo Vergine mercoledì 10 febbraio 2021

Sarebbe davvero un peccato non sfruttare questo periodo d’0ro! Mandate il vostro curriculum, fate colloqui o partecipate a qualche concorso, gli astri promettono traguardi fortunati!

Oroscopo Bilancia mercoledì 10 febbraio 2021

Stavolta è amore! Non potrete sottrarvi alla forza di Venere e alla mira infallibile di Cupido. Sta arrivando il sentimento quello vero che cambierà tutto dentro e fuori di voi. Super fortunati!

Oroscopo Scorpione mercoledì 10 febbraio 2021

Sempre più tesi! Avete la sensazione che la vostra vita sia stressante, ma se analizzate bene potreste rendervi conto che è solo una vostra impressione, data dalla troppa razionalità. Fidatevi dei sentimenti!

Oroscopo Sagittario mercoledì 10 febbraio 2021

Il settore delle relazioni è super favorito, approfittatene per riscuotere consensi a lavoro. Ottimi i rapporti d’amore, diverso è per l’amicizia.. qualcuno potrebbe dichiararsi inaspettatamente e cogliervi di sorpresa..

Oroscopo Capricorno mercoledì 10 febbraio 2021

E’ il periodo giusto per accumulare tanta fortuna e tanti soldi. Oggi è la giornata adatta per aumentare il vostro gruzzolo, le compravendite sono favorite e vantaggiose. Ma cosa ci farete dopo con tutto questo denaro?

Oroscopo Acquario mercoledì 10 febbraio 2021

Stanchi di vivere secondo le opinioni o le scelte degli altri. Ormai siete cresciuti, il nuovo anno vi sta trasformando e finalmente riuscite a tirare fuori la parte vera senza sensi di colpa. Siate fedeli a voi stessi!

Oroscopo Pesci mercoledì 10 febbraio 2021

Generosità, empatia, comunicazione, creatività e sesto senso faranno di voi essere umani dalle anime evolute. Non c’è bisogno di dirvi nulla, il vostro intuito capirà tutto prima che voi possiate razionalizzarlo. Manca solo la bacchetta magica!