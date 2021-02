l’isola-dei-famosi:-la-cipollari-dice-“no”-alla-blasi

L’opinionista di Uomini e Donne, ormai storica, del programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari, avrebbe rifiutato l’invito di Ilary Blasi di sedersi sulla poltrona nello studio del programma L’Isola dei Famosi. Le indiscrezioni parlano di questo due di picche della vamp che sta facendo molto rumore.

Insomma, la collega di Gianni Sperti è fedele a Queen Mary e non intende di certo “tradire” così la conduttrice, che ha conosciuto quando era una “semplice” pretendente e che poi era diventata tronista: da quel momento Tina ha fatto “coppia” fissa con Maria in studio.

Isola dei Famosi fra rifiuti, conferme e “quote rosa”

Come dicono le indiscrezioni, Ilary Blasi avrebbe ricevuto un altro (l’ennesimo) due di picche da parte della protagonista di Uomini e Donne. Il giornalista ha aggiornato i telespettatori sulle novità riguardanti la trasmissione che partirà tra un mese circa su Canale 5 e sulla quale c’è un furioso toto nomi.

“Per questo reality c’è un toto nomi che nemmeno il governo Draghi. Mille rumor su inviati e naufraghi”.

La produzione vorrebbe conduttrice, opinionisti e inviati tutte comprese nelle “quote rosa” e, infatti oltre la Blasi, si parla di Elenoire Casalegno come inviata e, da capire, quindi, chi saranno le opinioniste in studio.

L’Isola, Ilary Blasi incassa un altro due di picche

Ed è stato sempre Pirrotta che ha riferito del rifiuto di Tina a Ilary Blasi: “Ho saputo che Ilary Blasi si è presa un bel due di picche”, ha detto il giornalista che ha aggiunto: “A dirle no, è stata Tina Cipollari, che non ha voluto lasciare la Queen“.

La moglie di Francesco Totti avrebbe, quindi, voluto affidare a Tina il ruolo, nel quale la Vamp si sentirebbe più a suo agio, quello dell’opinionista: commentare, come spiega BlastingNews, dallo studio le imprese dei naufraghi, regalare sorrisi e spunti di discussione ai telespettatori: insomma, quello che fa a Uomini & Donne

U&D: Tina Cipollari fedele a Maria De Filippi

“Io sono fedele a Maria De Filippi, non se ne parla“, sarebbe questa la risposta di Tina alla Blasi. Insomma, la bionda vamp, rivale di Gemma, non ne vuole sapere di lasciare da parte Uomini e Donne per un’altra avventura come L’Isola dei Famosi e rimane ben salda seduta sulla poltrona da opinionista, accanto alla De Filippi