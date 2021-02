le-migliori-ricette-con-legumi-da-provare-subito

Le nostre ricette più buone con i legumi (anche in scatola): dagli antipasti ai primi piatti, passando per zuppe e ghiotti burger vegetali

Che siano fagioli, lenticchie, ceci o piselli, i legumi sono un ingrediente perfetto per portare in tavola il giusto apporto di proteine, senza esagerare con i grassi contenuti invece nelle pietanze a base di carne. Sono quindi ottimi sostituti della carne, oltre ad avere il vantaggio di essere più economici. Ma le ricette con legumi non sono da considerare esclusivamente come vegetariane: i legumi sono alla base di tantissime ricette della tradizione italiana, a partire dall’amatissima pasta e fagioli, in tutte le sue versioni possibili, e possono essere abbinati anche a pesci e carni.

Legumi in scatola o secchi?

I legumi secchi devono essere lasciati in ammollo nell’acqua per almeno 12 ore. Se per questioni di tempo scegliete di preparare ricette con legumi in scatola, è bene privarli dall’acqua di governo presente nella lattina: i legumi già lessati potrebbero infatti contenere additivi, sale o zucchero, quindi è meglio sciacquarli bene con acqua corrente prima di aggiungerli ad altri ingredienti.

Se utilizzate i legumi freschi ricordate di cuocerli in acqua fredda e non salata per evitare che la buccia resti dura, a fuoco dolce e con coperchio. Aggiungete il sale solo a fine cottura.

Perché i legumi sono importanti?

I legumi, nelle loro diverse varietà, contengono pochi grassi, molte fibre e proteine, una moderata dose di carboidrati e infine acido fitico, una sostanza che permette al nostro organismo di assorbire i minerali in modo efficiente.



Per tutti questi motivi l’UNEP (United Nations Environment Program, l’Agenzia dell’ONU per l’Ambiente) ha deciso di celebrare con la Giornata mondiale dei legumi il 10 febbraio.

Ricette con legumi: cosa si può preparare?

Fagioli, ceci, lenticchie, fave e piselli sono ingredienti versatili, poiché permettono di realizzare primi piatti, zuppe, minestre, insalate, ma anche di preparare burger e polpette di legumi. I legumi si possono bollire, cuocere al vapore, stufare, brasare. Semplici con aglio e peperoncino, profumati con erbe aromatiche o arricchiti da spezie come il curry, il cumino o la paprika piccante.

Nella gallery in alto trovate le migliori ricette con legumi, per cucinarli secondo tradizione oppure in maniera più originale, scegliendo gli abbinamenti più azzeccati.