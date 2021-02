la-storia-del-professore-norvegese-accusato-di-diffondere-propaganda-pro-russia

‘Dalla Russia con amore’. Questo il titolo di un famoso romanzo e film di James Bond. Ma guai a ricambiare questo amore, si potrebbe incappare nell’accusa di “propaganda” a favore del nemico.

Dalla Norvegia arriva la storia di Glenn Diesen, professore associato presso l’Università del Sud-Est della Norvegia e alla Scuola di alti studi economici di Mosca. Le ricerche di Diesen si concentrano sulla politica estera russa, la geopolitica e l’economia dell’Eurasia.

Accanto all’attività accademica, collabora come editorialista e commentatore con la rete televisiva russa RT, ex Russia Today, canale fondato nel 2005 e direttamente finanziato dal Cremlino.

RT è ritenuta dai detrattori un canale di propaganda, in cui si presentano notizie e fatti in funzione pro-Russia e pro-Vladimir Putin.

Ed è proprio l’accusa di propaganda quella che è stata lanciata nei confronti del professor Diesen dal giornalista svedese Patrick Oksanen in un una dichiarazione rilasciata al canale norvegese TV2. “Un accademico che collabora con il canale RT non ha più la sua credibilità. Deve essere considerato come parte della macchina della propaganda russa e ha quindi perso la sua rilevanza scientifica in una democrazia”. Queste le parole di Oksanen.

Della stessa opinione Sven Holtsmark, professore presso l’Istituto di Difesa: “Come reagisce l’ambiente accademico di cui Diesen fa parte, sapendo che un suo professore agisce come propagandista?” Holtsmark ha poi definito la collaborazione di Diesen “cospirazionista e ingiustificabile”.

La risposta del professore norvegese non si è fatta aspettare. Diesen sottolinea che “il modo in cui i media occidentali raccontano la Russia è completamente fuori dalla realtà”.

“Ci troviamo in una guerra dell’informazione – attacca Diesen – in cui se un si osa criticare la narrativa ufficiale contro la Russia si viene considerati di diffondere la propaganda filorussa”.

C’è un detto che dice “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”.

Il già citato Patrick Oksanen appartiene al think tank svedese Free World Forum, che ospita sul proprio sito e pagina facebook un video dal titolo “L’arresto di Navalny. Che cosa significa per il futuro della democrazia in Russia?”. Nel video non si risparmiano accuse al governo russo e si fa chiaramente capire che a volerlo uccidere sia stato proprio il Cremlino, cosa di fatto mai provata.

Insomma se Diesen è filorusso, chi lo critica non è certo il simbolo del giornalismo imparziale.

La realtà è che il mondo dello spionaggio è passato dalla classica figura dell’agente segreto alla James Bond al mondo dell’informazione, in cui colossi mediatici si danno battaglia a colpi di propaganda.

Claudio Messora