jadea,-l’intimo-fashionable-e-confortevole-delle-collezioni-chic-&-moda-primavera/estate-2021

Jadea lancia le nuove collezioni Chic & Moda per la Primavera/Estate 2021. Testimonial del brand, ancora una volta la bellissima Belén Rodriguez.

I modelli confortevoli e di qualità della lingerie Jadea fanno l’occhiolino alle tendenze. Anche per questa Primavera/Estate Jadea introduce una selezione speciale di lingerie, e le amate linee Jadea Chic e Jadea Moda P/E 2021 sono già pronte a conquistare tutte.

La bellissima showgirl argentina Belén Rodriguez ne fa di nuovo da testimonial, trasmettendo alla perfezione il mood giocoso e sexy della collezione.

Jadea, la collezione Chic Primavera/Estate 2021

La Primavera/Estate 2021 by Jadea vuole conquistare con la frutta estiva. Così, Papaya, la prima serie della linea Jadea Chic, rappresenta un intimo iperfemminile e ammaliante. I modelli sensuali sono proposti in texture diverse, offrendo molta scelta e possibilità di abbinamento. I raffinati colori, il nero e il rosé, rendono questa serie perfetta sia nella quotidianità che nelle occasioni speciali. I completini push up e brasiliano, balconcino e slip offrono maggiore sostegno, valorizzando le forme alla perfezione.

Per chi ama, invece, un look più naturale, il set balconcino sfoderato e slip. Il coordinato canotta e slip è ideale per le donne che amano il comfort estremo, mentre il body celebra la sensualità con ironia, senza rinunciare all’eleganza. Per le donne che vogliono creare l’abbinamento perfetto, Jadea ha introdotto la possibilità di acquistare i pezzi anche singolarmente.

La serie Mora, dallo spirito parisienne, punta sui prints: pois e righe, i trend senza tempo. Il completino push up e slip, il set balconcino e brasiliano e quello tra top e slip si distinguono per gli inserti in pizzo che si adattano perfettamente alle fantasie protagoniste.

La collezione Moda Primavera/Estate 2021

Jadea Moda, linea come sempre contraddistinta da un mood fresco e frizzante, gioca con microstampe e colori. La serie Mapo presenta l’intimo tempestato di stelle: il set triangolo imbottito e slip, proposto nelle colorazioni del bianco e del grigio, trasmettono allegria e danno il giusto sprint alla giornata! La versione top e slip, in blu o nero, completa la proposta.

Mandarino, la serie firmata Jadea Moda che gioca con le stampe animalier in chiave casual, propone i coordinati triangolo imbottito e slip e push up e slip nelle sfumature oceano e grigio. Infine, Arancia, trendy e dinamica, è una serie dove la protagonista è una microstampa multicolor. Il completo composto da triangolo imbottito e slip è caratterizzato anche da bordi a contrasto e fiocchetti.

L’intimo Jadea è realizzato con fibre naturali. I coordinati con reggiseni push up e balconcino sono disponibili in taglie dalla 2ª alla 5ª, mentre quelli che uniscono triangolo imbottito e slip sono proposti nelle taglie dalla XS alla M. Infine, i completi con le canotte e i top e i body sono disponibili nelle taglie dalla S alla L.

