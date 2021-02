Il nuovo Royal Baby è un maschietto: è nato il figlio di Eugenia di York

Spread the love











La principessa Eugenia di York ha dato alla luce un maschietto. Lo ha comunicato ieri Buckingham Palace, che nel dare la notizia però non ha rivelato il nome del bimbo.

È nato il nuovo Royal Baby: sta bene, pesa circa 3,7 chili ed è l’undicesimo in linea di successione al trono d’Inghilterra. La neomamma Eugenia di York non ha resistito alla tentazione di postare su Instagram uno scatto con la manina del principino, insieme a quelle dei genitori. Solo tre cuoricini azzurri nel commento alla foto, che ha ottenuto una pioggia di like.

Il sesso non era una sorpresa: la duchessa di York aveva infatti comunicato poche settimane fa che si trattava di un “orsetto con gli occhi azzurri”, postando su Instagram la foto di un paio di babbucce di peluche.

È nato il figlio di Eugenia di York: il comunicato di Buckingham Palace

Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla Corte britannica:

«Sua Altezza Reale, la Principessa Eugenia, ha dato alla luce un figlio oggi, 9 febbraio 2021, alle 8:55 al Portland Hospital. Jack Brooksbank era presente. Il bambino pesa 3 chili e 700 grammi. La regina, il duca di Edimburgo, il duca di York, Sarah, la duchessa di York e il signor e la signora George Brooksbank sono stati informati e sono felicissimi della notizia. Questo è il primo figlio della Principessa Eugenie e Jack Brooksbank, il Duca di York e Sarah, il primo nipote della Duchessa di York e il nono pronipote della Regina e del Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale e suo figlio stanno entrambi bene».

Il nuovo Royal Baby è nato nello stesso ospedale di Archie

Eugenia di York, 30 anni, è la secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, ed è sposata dal 2018 con Jack Brooksbank. Il parto è avvenuto in un’ala riservata del Portland Hospital di Londra, lo stesso in cui nel 2019 è nato il piccolo Archie, il primogenito dei duchi di Sussex Harry e Meghan.

Non si sa quando sarà celebrato il battesimo del piccolo, visto che al momento vide il divieto di riunioni familiari e di assembramenti. Il Regno Unito sta facendo i conti con un terzo lockdown nazionale, che ha prolungato l’isolamento del castello di Windsor della regina e del principe Filippo.

Pr quanto riguarda il nome, secondo la società di scommesse Ladbrokes il più quotato sarebbe Arthur con una probabilità di 6/1. Altri nomi papabili sarebbero, Fredrick, Edward, Florence e Albert, dati 8/1. Ma la coppia potrebbe optare anche per Philip, in omaggio al bisnonno, il principe Filippo, che il 10 giugno compirà 100 anni.

