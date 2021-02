Guess: Jen Selter è il volto della campagna di abbigliamento sportivo SS21

Spread the love











La regina del fitness e icona dei social media Jen Selter è il volto della campagna pubblicitaria di abbigliamento sportivo Guess Primavera 2021.

Il brand di denim e lifestyle di Los Angeles Guess ha scelto l’icona dei social media Jen Selter per il lancio della sua campagna di abbigliamento sportivo SS21. Guess , dopo aver scelto influencer italiane per la campagna digital di San Valentino, ora si rivolge a Jen Selter.

La Selter è considerata la numero uno del fitness americano e il suo seguito social è veramente impressionante. La 25enne newyorkese (nata a Roslyn, nello stato di NY, l’8 agosto 1993) è arrivata a più di 12 milioni e mezzo di follower su Instagram. Molti la definiscono come la CR7 del fitness. Tutti i suoi selfie mettono in mostra il fisico scolpito. Jen Selter ci tiene molto alla cura di sé. Tuttavia lancia un messaggio legato al body positive: «Tutti abbiamo insicurezze. Tutti abbiamo cose che cambieremmo se potessimo, ma anche con esse, dobbiamo imparare ad amare il nostro corpo».

La campagna di abbigliamento sportivo SS21 di Guess

La campagna SS 21 di Guess è stata fotografata a El Mirage Dry Lake, in California, dal fotografo di moda Josh Ryan. Jen Selter è accompagnata nella campagna dal modello, Nic Palladino. La coppia nelle foto indossa i modelli chiave della collezione activewear Primavera 2021.

La collezione di abbigliamento sportivo è dominata da diversi reggiseni sportivi ad alte prestazioni, leggings, canotte e giacche con zip in tessuti comodi e leggeri. L’abbinamento di reggiseno sportivo e set di leggings in una varietà di colori a tinta unita permette di abbinare vari top e bottom della collezione per dare nuova vita ai capi fitness. Le giacche e i pantaloni sono in tonalità tenui e naturali e creano il perfetto look athleisure anche fuori dalla palestra.

E come conclude Guess: «Jen dimostra ai suoi follower che dedicare energia e impegno al proprio benessere è qualcosa che dovrebbe essere abbracciato quotidianamente ».

