guenda-goria-critica-francesco-baccini:”non-ha-avuto-garbo-con-mia-madre”

Critica al vetriolo da parte di Guenda Goria all’indirizzo di Francesco Baccini che, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, ha avuto un confronto con Maria Teresa Ruta. Il motivo del confronto è stato dovuto alla rivelazione che la Ruta aveva fatto, ovvero quella della loro breve storiella.

Una volta di fronte in passerella, però, si sarebbe scoperto che la versione di Maria Teresa Ruta non coincideva con quella di Francesco Baccini. Il cantante, infatti, avrebbe prima di tutto smentito tutta la favola della settimana insieme raccontata dalla Ruta ai suoi compagni in casa. E poi avrebbe aggiunto un particolare non indifferente, che Maria Teresa aveva ben nascosto. All’epoca della serata raccontata dalla giornalista, infatti, quest’ultima era impegnata con un uomo. E sarebbe stato proprio l’allora fidanzato a scoprire il momento di intimità con Francesco Baccini. Tanto che questo era stato letteralmente costretto a scappare dalla casa. Baccini avrebbe specificato di non essere informato della liason di Maria Teresa con l’uomo che li sorprese in salotto. Non era stata Guenda, insomma, a interrompere l’idilliaco momento.

Di fronte a tutto questo, però, proprio Guenda Goria avrebbe voluto criticare le puntualizzazioni di Francesco Baccini. E l’avrebbe fatto con questo tweet:

Questa ossessione della verità a tutti i costi? A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze. I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. E di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto. — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 9, 2021

Probabilmente la reazione della Goria arriva anche dopo il caos che ha generato la versione di Baccini nella casa. Da parte di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, infatti, si sarebbe alzato un muro. Il motivo? Non si aspettavano che Maria Teresa raccontasse loro una bugia. Ma anche di fronte a quanto accaduto, la Ruta avrebbe detto di aver edulcorato la realtà per rispetto nei confronti della persona che aveva sorpreso lei e il cantante.

