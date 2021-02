grande-fratello-vip-5,-pierpaolo-pretelli-e-giulia-salemi:-scatta-il-“ti-amo”?-il-video-che-non-si-riesce-a-decifrare

Nonostante le incomprensioni della scorsa settimana, sembra sempre più solido il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Alti e bassi superabili, insomma, e che portano sempre a un chiarimento.

Proprio ieri sera, in un momento di tenerezza, Pierpaolo Pretelli avrebbe sussurrato dolci parole d’amore alla sua Giulia. E neanche troppo blande! Stando a quanto si spettegola sul web, le orecchie più acute avrebbero capito un pudico:”Ti amo” all’indirizzo dell’influencer italo-persiana.

Sarebbe stata proprio la reazione di Giulia Salemi, però, a sorprendere tutti quanti. La gieffina, infatti, di fronte alle parole di Pierpaolo, dopo un attimo di imbarazzo, avrebbe sorriso e poi avrebbe risposto con un freddissimo:”Adoro!“.

Il video sta dividendo letteralmente il web. Da una parte c’è chi afferma che Pierpaolo Pretelli abbia veramente pronunciato le due magiche e romantiche paroline. Dall’altra, invece, c’è chi dice che Pierpaolo abbia confidato altro a Giulia e, questo, giustificherebbe la risposta della gieffina.

Stando a quanto apprendiamo da Novella 2000, nel frattempo sul web sarebbe partito un vero e proprio audio-gate. I fan, infatti, stanno cercando di ripulire l’audio per capire cosa abbia detto Pierpaolo Pretelli alla sua Giulia. Se non dovesse riuscirci il pubblico, sappiamo però che potrebbe farlo direttamente il Grande Fratello Vip 5: chissà se nella puntata di venerdì il nostro Alfonso Signorini scenderà nei dettagli? E come potrebbe prenderla Elisabetta Gregoraci che, puntualmente, viene tirata in ballo nella liason tra i due?

Nel frattempo vi lasciamo qui sotto il video incriminato: voi cosa ne pensate?