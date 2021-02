giancarlo-magalli-parla-ancora-di-adriana-volpe-e-dice:-“adriana-volpe-ha-problemi-…”

Spread the love











Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, una storia che non finirà mai e non stiamo certo parlando in termini romantici, tutt’altro. I due personaggi pubblici non sono mai andati d’accordo tanto che, quando lavoravano insieme a I fatti vostri si arrivò ad un punto nel quale la loro convivenza artistica diventò impossibile a causa della netta divergenza caratteriale e Adriana Volpe lasciò il programma mentre Giancarlo Magalli è sempre rimasto al suo posto dove è tutt’ora, attualmente accanto a Samantha Togni con la quale pare non avere alcuna difficoltà ad andare d’accordo.

Giancarlo Magalli e i rapporti sempre molto tesi con Adriana Volpe

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non si sono mai sopportati e, se lei in diretta tv, rivelato l’età anagrafica di Magalli facendolo andare su tutte le furie, anche lui non è stato da meno offendendola tanto da essere citato in tribunale e aver perso la causa con la condanna a risarcire la Volpe con 10.000,00 euro.

Recentemente anche Tiberio Timperi si è un pò sbottonato sui rapporti che c’erano tra lui e la Volpe quando conducevano insieme alcuni programmi Rai e ha detto che la Volpe per emergere gli ha dato quelle che lui ha definito ”delle sportellate” sottolineando, però, che questo ci sta nel mondo della televisione.

Giancarlo Magalli dice della Volpe che ha problemi con le altre donne

Giancarlo Magalli ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti e ha parlato ancora di Adriana Volpe nonostante le loro strade si siano ormai divise e lei conduca su TV8 un programma quotidiano che si chiama “Ogni mattina” e che, purtroppo, non riscuote tantissimo successo.

Poichè Adriana Volpe, ultimamente ha detto che lei e la Orlando sono molto amiche, Magalli ha detto, smentendola: “Per quello che so, e so di sapere la verità, per un po’ di tempo Stefania non l’ha molto sopportata e non erano amiche. L’amicizia deve essere nata in tempi recenti”.

E poi ha anche aggiunto: “Non conosco i motivi precisi ma in genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione. Lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro, che non è stata riconfermata a Mezzogiorno in famiglia”.

Chissà se Adriana Volpe replicherà ancora a queste parole di Giancarlo Magalli.

