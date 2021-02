gf-vip,-pierpaolo:-il-dolce-gesto-per-la-salemi

Spread the love

Sei buongiorno si vede dal mattino… Pierpaolo Pretelli si fa “perdonare” delle incomprensioni dei giorni scorsi e fa un gesto molto romantico per la sua Giulia Salemi: le prepara la colazione e gliela porta a letto. Un bel bacio e la giornata inizia piena di energia. La bella influencer italo-persiana sorride, ritrovando la serenità perduta.

Nella casa del Grande Fratello Vip il risveglio è sempre… musicale. E i ragazzi della casa più spiata d’Italia iniziano così, con le sette note, la loro giornata. Ma c’è qualcuno che guarda a questa nuova giornata con più serenità e con il sorriso. Si tratta di Giulia Salemi, che, come abbiamo potuto vedere, ormai da tempo fa coppia fissa con il bel Pierpaolo Pretelli.

La vulnerabilità di Giulia Salemi

I due stanno vivendo una storia d’amore in cui credono molto entrambi, tuttavia agli alti si alternano molti bassi, più che altro dovuti all’insicurezza della bella influencer italo-persiana. Da alcune settimane la ragazza, nonostante la presenza e il supporto del suo fidanzato, vive momenti di grande vulnerabilità, che la destabilizzano e la fanno essere “pesante“ in ogni occasione.

Più volte sia Pierpaolo sia i suoi compagni di avventura glielo hanno fatto notare. E più glielo si fa notare, più lei entra in crisi.

La sorpresa di Pierpaolo alla sua Giulia

Ma se, come recita il detto, i buongiorno si vede dal mattino, quella di Giulia è davvero una bella giornata. Questa mattina infatti, al risveglio, la Salemi ha ricevuto una bellissima sorpresa: l’ex velino di Striscia la notizia è andato a svegliarla e le ha fatto trovare un bigliettino di accompagnamento alla colazione a letto.

Il suo principe azzurro le affettato per lei della buona pizza fresca per la colazione, qualche noce accanto ai kiwi e un pezzo di cioccolato fondente, il tutto ben ordinato in un piattino che di persona le ha portato a letto, nella lavatrice, dove dormono mai da settimane . Il bigliettino scritto con la complicità di Maria Teresa Ruta recita:

“Cara Giulia, dormire con te è una fatica ma… mi allenerò! Buongiorno Pier”. Giulia, secondo il racconto di Pierpaolo, ha la tendenza a “dormire a stella” su tutto il tetto e a lui tocca stare in un angolino… che faticaccia!

Giulia è felice, abbraccia il compagno tenendo sempre la testa sotto la coperta, quindi legge il biglietto e sorride. Le incomprensioni dei giorni scorsi sono superate.