gf-vip:-dayane-consola-maria-teresa

Maria Teresa Ruta di recente si è lasciata andare ad un momento di tristezza, ripensando a quello che è accaduto negli ultimi giorni. A consolarla è intervenuta Dayane Mello, che l’ha incoraggiata a reagire e a non farsi buttare giù dalle critiche.

Maria Teresa Ruta di recente si è fatta prendere dallo sconforto ripensando a quello che è accaduto nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La concorrente più frizzante della casa, è rimasta molto delusa dalle parole di Malgioglio e dai continui dubbi sollevati da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

A consolarla è stata Dayane Mello, che ha cercato di spronare la Ruta a reagire e a non farsi mettere in discussione dai suoi coinquilini. La modella brasiliana ha anche messo in guardia la conduttrice dai continui attacchi mossi contro di lei da Stefania!

Dayane incoraggia la Ruta

Dayne vedendo Maria Teresa triste e in difficoltà ha cercato di rassicurarla. La modella brasiliana ha chiacchierato a lungo con la conduttrice e ha anche cercato di metterla in guardia sui recenti cambiamenti di Stefania Orlando. Dayane ha infatti detto:

“Attenta, le persone che ti amano non ti mettono in difficoltà. […] Fregatene di quello che dicono fuori! L’importante è quello che sei per noi qua dentro. Non devi essere triste di quello che è accaduto ieri, non sentirti sbagliata, sii te stessa, fregatene di tutto. Non sentirti sola, io ci sono“.

La Mello ha quindi ricordato alla Ruta che deve continuare ad andare avanti e non pensare alle critiche. La modella brasiliana ha poi ribadito che per qualsiasi cosa lei c’è!

Maria Teresa ha ringraziato Dayane per le sue dolcissime parole e per sdrammatizzare si è “consolata” pensando che la sua è la 22esima nomination, un vero e proprio record che difficilmente verrà battuto. “Sono contenta, è un record che nessuno mi batte”.