dopo-3-settimane,-nuovi-ospiti-al-covid-hotel-“la-bussola”-di-centallo

Dopo tre settimane di stop, dovuto alla totale assenza di ospiti all’interno del covid hotel di Centallo, ecco la presenza di nuove persone positive.

Ad oggi, mercoledì 10 febbraio, dalle informazioni pervenuteci dall’asl Cn1, gli ospiti positivi all’interno della struttura sono 3, lasciando quindi ulteriori 14 posti disponibili.

Ricordiamo che tale hotel è stato individuato, al fine di ospitare tutti quei pazienti asintomatici o paucisintomatici, che per via di condizioni personali, non hanno possibilità di permanere all’interno della propria abitazione, in maniera separata rispetto ai propri famigliari.