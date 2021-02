Daydreamer martedì 16 febbraio 2021 puntata cancellata

Daydreamer martedì 16 febbraio 2021 non va in onda

Nuove brutte notizie per i fan di Daydreamer: martedì 16 febbraio 2021 non va in onda in prima serata su Canale 5. Proprio così, questo è quello che emerge dai palinsesti Mediaset diffusi martedì 9 febbraio, esattamente una settimana prima dal mancato appuntamento serale con la soap turca.

Ma come mai il 16 febbraio Daydreamer non va in onda? Consultando la guida tv di Canale 5 scopriamo che proprio in quella data, a partire dalle ore 21:00 circa, il canale trasmette la Champions League, partita che quindi prende il posto di Daydreamer che rimanda il suo consueto appuntamento in in prima serata. Alla luce di queste inaspettate modifiche, quando potrebbe tornare la soap in prima serata su Canale 5?

Sanem in una scena di Daydreamer. Credits: Global Telif Haklari Yapimcilik TIC. A.S./Mediaset

Quando torna Daydreamer su Canale 5?

continua a leggere dopo la pubblicità

Salta la puntata in prima serata con Daydreamer del 16 febbraio, ma continuano gli appuntamenti nel daytime di Canale 5. A partire infatti dal 25 gennaio l’amatissima soap turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir torna ad occupare i pomeriggi di Canale 5, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:45 alle 17:10 circa.

Questo significa che se martedì 16 febbraio Daydreamer non va in onda alle 21:45, quelle puntate sono subito recuperate a partire già dall’indomani pomeriggio. Ipotizziamo poi di rivedere la messa in onda della soap in prima serata su Canale 5 il martedì successivo, vale a dire il 23 febbraio 2021.

Stando infatti alle nostre ipotesi, la soap dovrebbe saltare un solo martedì sera a causa della partita di Champions League, per poi ritornare in programmazione già dal martedì successivo.

Ricapitoliamo quindi la nuova programmazione di Daydreamer su Canale 5:

Daydreamer daytime : dal lunedì al venerdì dalle ore 16:45 alle 17:00 circa su Canale 5

: dal lunedì al venerdì dalle alle circa su Canale 5 Daydreamer prima serata: martedì sera dalle ore 21:43 alle 23:50 circa su Canale 5

continua a leggere dopo la pubblicità

ATTENZIONE: la programmazione di Daydreamer su Canale 5 è soggetta a variazioni.

Daydreamer puntata di oggi streaming

Come faccio a recuperare la puntata di Daydreamer di oggi? Se non riesci a seguire le dirette televisive, devi sapere che la soap turca con Can Yaman è sempre disponibile in streaming anche su Mediaset Play.

Stiamo parlando della piattaforma gratuita che ti permette di accedere alla maggior parte dei contenuti in onda sui canali Mediaset. Tra i titoli del catalogo trovi quindi anche tutte le puntate di Daydreamer- Le ali del sogno trasmesse fino a oggi.

Mediaset Play ti permette quindi di recuperare sempre la puntata di oggi in streaming, sia in diretta televisiva che in un secondo momento.

Scopri di più su come rivedere in streaming le repliche di Daydreamer- Le ali del sogno!

continua a leggere dopo la pubblicità