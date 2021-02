Spread the love











Il fratello di Dayane Mello, Juliano, all’ultimo minuto ha deciso di non collegarsi in studio a Live Non è la D’Urso, Barbara ha spiegato il perché di questa scelta, vediamo cosa ha confessato la conduttrice Come ormai ben sappiamo all’interno della casa del Gf Vip il clima tra i concorrenti è molto cambiato, dopo la […]

L’articolo Dayane Mello: il fratello Juliano salta l’ospitata da Barbara D’Urso, svelato il motivo proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...