Grande Fratello Vip, Dayane Mello e l’attrazione per una persona inaspettata: rivela il nome. La modella ha raccontato durante la notte che le piace Alfonso Signorini

Dayane Mello (Getty Images)

Dayane Mello è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza la settimana scorsa ha ricevuto un lutto tremendo che ha messo in discussione la sua partecipazione nel programma: Dayane ha perso prematuramente suo fratello in un incidente stradale in Brasile e purtroppo non ha potuto raggiungerlo a causa della pandemia che l’avrebbe costretta ad una quarantena preventiva di dieci giorni. In quei giorni ha avuto modo di vedere privatamente Alfonso Signorini in cucurio, che l’ha consolata attraverso la macchina degli abbracci.

Dayane Mello rivela nella notte: “Mi piace Alfonso Signorini”

Dayane Mello (Getty Images)

Ieri, dopo la puntata, ha parlato un po’ del conduttore con i suoi compagni di viaggio. “È interessante, intrigante. È bello, mi piace. Ha questo modo di parlare… sai cos’è strano? Quando trovi un uomo che ti piace e abbassi lo sguardo. Io con lui ho sempre questa cosa, mi imbarazza” ha confessato la modella, spiazzando tutti e non solo nella casa. Una rivelazione che ha sconvolto tutti sul web: d’altronde la Mello ha sempre dimostrato di avere dei gusti discutibili con gli uomini e questa non è altro che l’ennesima conferma.

Dayane Mello (Getty Images)

Sul web è scoppiata l’ironia dopo queste ultime dichiarazioni di Dayane: ne parleranno nella prossima puntata? Potrebbe essere un momento davvero molto imbarazzante per i due protagonisti di questa vicenda.