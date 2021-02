Coronavirus nel mondo: -17% nuovi casi nel mondo in una settimana, il livello più basso da fine ottobre

Nelle ultime 24 ore nel mondo sono stati registrati dall’autorevole database della Johns Hopkins University 431.029 contagi nonché 15.352 decessi da Covid con un incremento di 119.034 casi e 7.459 morti rispetto alle 24 ore precedenti. Se da una parte il dato dei decessi torna a livelli decisamente altissimi, quello delle infezioni resta comunque ampiamente sotto la soglia del mezzo milione il superamento della quale ha caratterizzato i mesi nerissimi di dicembre e gennaio nonché la parte iniziale di quello in corso.

Fino a questa mattina, dalla comparsa del morbo a livello mondiale si segnalano 106.902.907 di cui 2.340.407 risultati letali. A livello di singoli paesi, gli Stati Uniti restano di gran lunga la nazione più colpita avendo oltrepassato la soglia delle 460mila vittime (468.103, di cui 3.170 nelle ultime 24 ore) nonché dei 27 milioni di contagi (27,18). Sul fronte delle infezioni la classifica (limitatamente alle nazioni che hanno oltrepassato i due milioni di casi) prosegue con l’India (10,85 milioni), il Brasile (9,59), la Gran Bretagna (3,98), la Russia (3,95). Seguono quindi la Francia (3,41), nonché la Spagna che dopo la rilevazione dei dati di ieri è il terzo paese europeo ad aver superato i 3 milioni di contagi (3.005.487). Ancora dietro l’Italia (2,65), la Turchia (2,54), la Germania (2,30) e la Colombia (2,16).

Covid: Oms, -17% nuovi casi nel mondo in una settimana 3,1 milioni di contagi, il livello più basso da fine ottobre

Prosegue il calo dei nuovi casi di coronavirus a livello globale: la settimana scorsa il bilancio è stato di 3,1 milioni di contagi, il 17% in meno rispetto a quella precedente. Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), riporta il Guardian, sottolineando che si tratta del livello più basso dall’ultima settimana di ottobre. Gli Stati Uniti hanno segnato il maggior numero di infezioni, un totale di 871.365 ma comunque il 19% in meno di quelle registrate nella settimana precedente. Tra gli altri Paesi con un numero elevato di casi ci sono il Brasile, la Francia, la Russia e il Regno Unito. L’Africa ha visto il maggior declino (-22%), mentre la regione del Mediterraneo orientale ha registrato il calo minore (-2%).

Elton John e Michael Caine in video per il vaccino. L’iniziativa della Sanità britannica

(Il servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) mobilita Elton John e Michael Caine per convincere i sudditi di Sua Maestà a vaccinarsi contro il coronavirus: in un video la star del pop e l’attore due volte premio Oscar rassicurano il pubblico sull’efficacia dei vaccini e sul modo migliore per affrontare quella che il cantante definisce “questa miserabile malattia”. Il video – che dura 90 secondi, riporta il Guardian – mostra Elton John impegnato in un provino per una parte in uno spot per promuovere il piano di immunizzazione del Paese: il cantante finge di ricevere una dose prima di intonare la sua hit del 1983 ‘I’m Still Standing’. Dopo diverse riprese il regista gli dice: “Grazie, Elton, ti faremo sapere”. E lui risponde: “Beh, con questo breve preavviso non troverai nessuno più grande”. Il video mostra poi Michael Caine mentre si vaccina e dice: “Non mi ha fatto male”, aggiungendo “non molti lo sanno”. “Volevo prendere parte a questo video per mostrare alla gente i vantaggi di essere vaccinati e come (il vaccino) aiuti a proteggere noi stessi e le persone che amiamo”, ha commentato il cantante 73enne.

Colombia, 5.442 nuove infezioni; 217 i morti

La Colombia ha aggiunto 5.442 infezioni e 217 morti per il coronavirus, portando il numero totale di casi a 2.166.904 e 56.507 morti in 11 mesi di emergenza sanitaria. Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della salute, a Bogotà è stato registrato il maggior numero di casi segnalati oggi (1.307), seguito dai dipartimenti di Valle del Cauca (728) e Antioquia (531). I numeri delle infezioni riportati negli ultimi giorni sono un sollievo per le autorità del paese che hanno affrontato l’impatto della seconda ondata della pandemia a gennaio, una crisi che ha allungato la capacità degli ospedali in quasi tutte le regioni del paese. Anche la Colombia ha riportato nell’ultima settimana il minor numero di casi attivi e ad oggi ne ha solo 55.808, pari al 2,58%, mentre 2.048.292 infezioni sono state riportate come recuperate, ovvero il 94,53%. Bogotà rimane la regione più colpita dalla pandemia, con 633.839 casi accumulati, seguita da Antioquia (332.838), Valle del Cauca (185.760), Atlàntico (118.653), Cundinamarca (100.269), Santander (86.443), Bolivar (65.189) e Tolima (63.926). Circa i 217 morti aggiunti oggi, di cui 190 si sono verificati nei giorni precedenti, il Ministero della Salute ha riferito che la maggior parte sono stati contati a Bogotà (59), Valle del Cauca (25), Antioquia (16), Cundinamarca (14), Narino (13), e Boyaca e Santander (11). Oggi sono stati trattati 47.682 campioni, 24.903 dei quali di tipo PCR e altri 22.779 di antigeni, per un totale di 10,6 milioni di test effettuati.

Covid: Argentina, 7.794 nuovi casi; 168 i morti

L’Argentina ha registrato 7.794 nuovi casi del coronavirus SARS-CoV-2, portando il numero di casi positivi a 1.993.295, mentre il numero di morti è salito a 49.566, dopo che 168 altri decessi sono stati confermati nelle ultime 24 ore. La tendenza al ribasso nel numero di casi positivi è continuata nelle ultime settimane, in mezzo a una recrudescenza delle infezioni in Argentina che ha raggiunto il picco il 7 gennaio, con 13.835 casi in quel giorno. Nel frattempo, il paese sta andando avanti con la sesta settimana del programma di vaccinazione Sputnik V, con 196.543 persone che hanno completato la seconda dose, mentre 337.533 persone hanno ricevuto solo la prima dose. Ma il paese sta affrontando un ritardo nell’arrivo di nuove partite di vaccino, dopo aver ricevuto circa 800.000 dosi da Mosca.