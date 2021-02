chiacchiere-e-tortelli-artigianali:-i-migliori-nelle-pasticcerie-di-milano

Le chiacchiere sono un classico. A Milano le si chiama così, anche se in giro per l’Italia – come ogni cosa nel nostro Paese – assume nomi differenti. Bugie, crostoli, frappe, cenci… e poi tortelli o stagnole e così via. Poco importa il nome, l’importante che siano buone, artigianali per davvero e meritevoli di essere mangiate. Come per il panettone e altri dolci della tradizione, la ricerca si è evoluta in tentativi di innovazioni continui di forme e colori, e pure per le chiacchiere è successo lo stesso. Per le classiche si lavora sulla scelta delle materie prime, dell’olio per la frittura, della maestria nel fare le creme per la farcitura. C’è chi le fa con la ricetta di sempre, ma anche chi invece anno dopo anno ha studiato qualche innovazione, e vuole stupire con nuovi profumi e consistenze.

Gianluca Fusto le fa all’orzo, profumate con grappa invecchiata, Marsala e arancia; Sal De Riso le fa golosissime anche al cioccolato… Fabrizio Barbato dI l’Ile Douce le ha rese sottilissime, un velo, e le profuma con del Maraschino. Da Panzera i tortelli sono tempestati di zuccherini, alla Primula di Treviglio li farciscono di mele, da Baunilla di ricotta, Knamm fa anche le frittole, Peck li sforna giganti, delle palle da tennis di goduria. Ile Douce i suoi tortelli allo zabaione li fa con un Marsala invecchiato ad alto tasso alcolico (per una versione adult only). Marco Pedron, pastry chef di Cracco in Galleria le fa fritte in padella, con un tocco di limoncello, prosecco e scorza di agrumi per renderle più profumate. Poi le lascia scolare e le passa nel forno, per il massimo della croccantezza. All’apparenza sembrano come tutte le altre, ma è nei dettagli che si fa la differenza. Come i tortelli, fatti con un nuovo impasto 2021, con più uova, ma senza latte, e una punta di limone per renderli più leggeri al gusto. Ripieni di crema, zabaione e nei giorni di Carnevale anche di nocciola, pistacchio e cioccolato. Il prezzo? Se c’è chi le mette in vendita a 60€ al kg, resterete sorpresi: 40€ per le chiacchiere e 1.50€ per un tortello da passeggio. Con la vista sulla Galleria, what else?

Nella gallery tutti gli indirizzi giusti, le proposte dell’anno, chi consegna anche in delivery, prezzi e ricette innovative da provare questo Carnevale.

Gallery a cura di Jacopo Giavara.