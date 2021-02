celine:-la-collezione-uomo-fw21,-tra-anni-’90-e-accenti-gotico-medievali

Capi che si sovrappongono adattandosi alle silhouette dei giovani: giacche di pelle, gilet, bomber e cappotti dalle spalle raglan. Gli amati anni ’90 del designer francese si miscelano all’estetica gotica dell’età medievale. Non mancano borchie e opulenti ricami. Mentre la cotta di maglia metallica dei cavalieri, realizzata a mano negli atelier parigini, viene applicata su bomber e corsetti.

Il capo cult della collezione di Celine? Le giacche in pelle

Le giacche in pelle per l’Autunno/Inverno 2021-22 di Celine cambiano e sembrano appunto una divisa nobiliare molto contemporanea. Le borchie decorano un gilet di pelle marrone, dall’aria vissuta, che ha l’aspetto di una vera armatura, effetto accentuato dai look a strati con cui abbinare questi gilet ampi. Altri modelli di giubbotti, sempre di pelle, sono decorati da catene argento, come una sorta di onoreficenza sulle divise di soldati vittoriosi. La palette riprende i colori dell’epoca per gli abiti di corte e da cerimonia del XVI secolo: nero, marrone con accenni di oro e argento.