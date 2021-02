I cavoletti di bruxelles al vapore non sono altro che una presentazione diversa (e magari camuffata per i bambini) dei cavoletti di Bruxelles, con una delicata copertura morbida che si fa avvolgere dalla frutta secca tritata.

Per questa ricetta abbiamo usato i cavoletti viola, ma usate tranquillamente anche quelli classici, ricordate solo di valutare bene la cottura in modo che siano cotti, ma sodi.

La semplicità nei piatti spesso è l’arma migliore per preparare un aperitivo oppure un pranzo con più portate, un brunch o una merenda senza diventare matti in cucina, per questo motivo questi cavoletti-pops sono una sorpresa delicata e variopinta che può essere rivisitata con tantissime guarnizioni diverse, dalla parte cremosa a quella croccante, in base ai propri gusti!

Provate a variare la frutta secca usando mandorle tostate, anacardi o noci, oppure la parte morbida rifinendo con mascarpone o altri formaggi morbidi.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

24 Cavoletti Di Bruxelles

2 cucchiai Miele d’acacia

2 cucchiai Robiola

30 g Burro fuso raffreddato

40 g Pistacchi tritati

40 g Nocciole tritate

40 g Noci del Brasile tritate

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cavoletti di bruxelles al vapore, lavate delicatamente i cavoletti e tagliate una piccola parte della base in modo da trovare l’interno bianco, e che si sfogli il primo strato.

Cuoceteli a vapore per 10-15 minuti finché sono cotti, ma sodi, salateli e lasciateli raffreddare completamente.

Dividete i vari ingredienti per la finitura in delle ciotoline e mettete ogni cavoletto su uno stuzzicadenti.

Passate sei cavoletti nel miele e poi nei pistacchi, quindi posate su un piatto da portata.

Fate lo stesso con altri sei, prima spalmandoli con la robiola e poi rotolandoli nelle nocciole.

Infine ungete con il burro gli ultimi e passateli nelle noci brasiliane.

Gustateli subito oppure teneteli in frigorifero fino a 15 minuti prima di servirli.