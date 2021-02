capodanno-cinese-2021:-5-ricette-sfiziose-da-fare-a-casa

Il capodanno cinese è una festa che ha contagiato anche l’Occidente ed è una scusa in più per portare a tavola i piatti tipici della Cina. Ecco le nostre proposte per il 12 febbraio

Il capodanno cinese, ovvero l’inizio del nuovo anno secondo il calendario cinese, si festeggerà nel 2021 il 12 febbraio. È una delle feste più sentite in Cina (ma anche in numerosi altri paesi dell’Estremo Oriente) e in ogni comunità cinese sparsa per il mondo, tanto che ormai le celebrazioni hanno contagiato anche noi occidentali (a qualcuno sarà sicuramente capitato di trovarsi una volta, per strada, nel bel mezzo di una sfilata del leone o di una danza del drago).

In Cina, ogni nuovo anno che inizia è contrassegnato da un animale: per il 2021 sarà il bufalo, segno di prosperità attraverso la forza d’animo e il duro lavoro. Più che dilungarci a leggere le stelle, però, anche questa volta noi preferiamo guardare alla tavola. Riunire tutta la famiglia per questa festa è molto importante per i cinesi, specialmente per il cenone della vigilia di capodanno: si torna a casa ovunque ci si trovi! E i festeggiamenti durano ore, anzi giorni, esattamente due settimane, per concludersi con la festa delle lanterne (quest’anno il 26 febbraio).

Capodanno cinese: i piatti per festeggiarlo a tavola

Vediamo, allora, quali sono i piatti con cui i cinesi festeggiano il capodanno. Non mancano mai gli jiǎozi (ovvero i ravioli ripieni di carne, pesce o verdura, che possono essere fatti al vapore, in brodo o alla piastra), gli spaghetti lamian (da cui derivano i ramen), i panini al vapore cinesi (ripieni e no) e poi gli involtini primavera tipici proprio del capodanno (che in realtà i cinesi chiamano festa di primavera) e poi tanto pesce e mandarini.

Ecco i nostri consigli per festeggiare anche a casa vostra il capodanno cinese preparando tante ricette sfiziose. Le basi: partiamo da come fare i ravioli cinesi (qui trovate in particolare quelli di carne con la ricetta del ristorante cinese di Milano Blue Ginger); ecco poi come preparare i soffici panini al vapore mantou e come cucinare i panini bao e baozi ripieni. Qui invece trovate qualche piatto regionale: la ricetta dei tradizionali gamberi alla Kung Pao del ristorante Bon Wei di Milano (che ci ha spiegato anche come fare gli spaghetti lamian), e il Koushui, il pollo piccante «che fa aumentare l’acquolina». Avete mai provato poi l’hot pot? È una sorta di “fonduta cinese”, ideale per una cena conviviale!

Capodanno cinese: 5 ricette sfiziose da fare a casa

Divertitevi poi con le nostre ricette, tradizionali e rivisitate, per festeggiare il capodanno cinese. Qui trovate 5 idee!