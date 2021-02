calendario-delle-fiction-prossimamente-in-tv

Clip proiettata alla presentazione dei palinsesti il 16 luglio 2020 e concessa da RAI. Di seguito il calendario fiction.

Calendario fiction in tv

Cerchi un calendario fiction per sapere quali stanno per andare in onda? In questo calendario trovi tutte le date di partenza, stagioni e trame sulle fiction prossimamente in onda in Italia. Nel calendario fiction i titoli sono ordinati per data di partenza. In questo calendario fiction trovi anche quelle che sono iniziate e continuano nel mese corrente.

Attenzione: la programmazione è soggetta a variazioni.

Calendario fiction febbraio 2021

Che Dio Ci Aiuti 6 Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela: Credits Lucia Iuorio e Rai

Stagione: 6

Canale: Rai 1

Trama: Suor Angela torna ad Assisi e deve fare i conti con il suo passato.

13 gennaio – 3 febbraio 2021: Made in Italy

Made In Italy con Greta Ferro, Marco Bocci e Margherita Buy nel cast Credits Amazon Prime Video e Mediaset

Stagione: 1

Canale: Canale 5

Trama: Irene è una ragazza originaria del Sud che arriva a Milano con l’idea di cercare un lavoro per pagarsi gli studi. In realtà il suo destino è di incontrare il mondo della moda, proprio negli anni in cui il fashion è protagonista di una vera e propria rivoluzione.

17 gennaio – 14 febbraio 2021: Mina Settembre

Mina Settembre Serena Rossi Nei Panni Della Protagonista Mina Settembre Credits Rai

Stagione: 1

Canale: Rai 1

Trama: A metà tra commedia e giallo, Mina Settembre racconta di un’assistente sociale in quel di Napoli coinvolta in un triangolo amoroso.

Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale nei panni del protagonista Credits RAI

Stagione: 1

Canale: Rai 1

Trama: Durante il fascismo degli anni Trenta, un particolare Commissario di Napoli è in grado di risolvere i casi grazie alla sua capacità di percepire le ultime parole delle vittime.

Lolita Lobosco Qui Luisa Ranieri Che Interpreta La Protagonista Credits Rai

Stagione: 1

Canale: Rai 1

Trama: ruota intorno a un commissario di Bari. Si chiama Lolita Lobosco, detta Lolì e è davvero unica.

Sabrina Ferilli è nel cast de La donna del vento, qui sul red carpet di The Place Credits Stefania D’Alessandro e Getty Images

Stagione: 1

Canale: Canale 5

Trama: un padre viene accusato ingiustamente di abusi sessuali e, per questo, privato di sua figlia.

Carolina Crescentini è nel cast di Mare Fuori, qui al 65esimo Taormina Film Fest Cocktail nel 2019 Credits Daniele Venturelli e Getty Images

Stagione: 1

Canale: Rai 1

Trama: gli esordi di Nada nel mondo contadino degli anni Sessanta.

Claudio Bisio Nella Serie Tv Tutta Colpa Di Freud Credits Amazon

Stagione: 1

Canale: Amazon Prime Video

Trama: Seguiamo le storie di tre pazienti con problemi d’amore in cura da uno psicanalista. Loro sono Maria, Sara ed Emma, tutte e tre figlie del protagonista.

Calendario fiction marzo 2021

Il Commissario Montalbano Il Metodo Catalanotti Qui Luca Zingaretti Credits Rai

Stagione: 15

Canale: Rai 1

Trama: un nuovo episodio dal titolo Il metodo Catalanotti.

15 marzo al 5 aprile 2021: Leonardo

Aidan Turner nei panni di Leonardo in Leonardo. Credits: Angelo Turetta, Lux Vide e Rai Fiction.

Stagione: 1

continua a leggere dopo la pubblicità

Canale: Rai 1

Trama: Un viaggio lungo 8 episodi tra i segreti e i misteri del genio di Leonardo Da Vinci.

Un passo dal cielo 5 Daniele Liotti interpreta Francesco Neri Credits RAI

Stagione: 6

Canale: Rai 1

Trama: Francesco Neri vuole salvare un bosco millenario delle Dolomiti che rischia di soccombere a una grave minaccia. Si imbatte così in Dafne, una donna dal nome di ninfa e dal passato misterioso.

Una Scena Di Carosello Carosone Credits Rai

Stagione: 1 (film tv)

Canale: Rai 1

Calendario fiction primavera 2021

Cuori Fiction Con Matteo Martari E Pilar Fogliati Credits Rai E Aurora Tv

Stagione: 1

Canale: Rai 1

Trama: il racconto dei primi trapianti di cuore negli anni Sessanta all’ospedale Le Molinette.

La Compagnia Del Cigno 2: Chiara Pia Aurora, Francesco Tozzi, Emanuele Misuraca, Ario Sgroi e Hildegard De Stefano Credits Rai

Stagione: 2

Canale: Rai 2

Trama: i ragazzi attraversano un momento delicato tra la soglia del Conservatorio e la maturità.

Vittoria Puccini In Una Scena Della Fiction La Fuggitiva Credits Rai

Stagione: 1

Canale: Rai 1

Trama: una donna – accusata di aver ucciso il marito – fugge.

Simone Liberati e Greta Scarano ne La Promessa Credits foto Fabrizio De Blasio e Rai

Stagione: 1

Canale: Rai 1

Trama: Come sono cambiati i sentimenti in dodici anni per la coppia di protagonisti? Da amore sono diventati odio.

Una Scena Della Fiction Nudes Credits Rai

Stagione: 1

Canale: RaiPlay

Trama: un racconto antologico per spiegare le conseguenze della messa in mostra o della visione del proprio corpo nudo online.

Rocco Schiavone 4 Stagione Qui Marco Giallini Credits Rai

Stagione: 4

Canale: Rai 2

Trama: nuove indagini per Rocco Schiavone (Marco Giallini).

Sabrina Ferilli Sul Red Carpet Di The Place Durante Il 12esimo Roma Film Festival Del 2017 Credits Franco Origlia E Getty Images

Stagione: 1

Canale: Canale 5

Trama: la figlia di Nanà si ammala di leucemia a causa delle polveri sottili di un’acciaieria in cui lavora Sergio, il marito di Nanà.

Calendario fiction 2021

Stagione: 1

Da guardare: Se ti piacciono gli adattamenti televisivi che trattano di fatti di cronaca.

Trama: La fiction che dovrebbe essere diretta da Marco Tullio Giordana stando alle ultime news, racconta la tragedia accaduta a Vermicino al piccolo Alfredino.

Bianca Guaccero è la protagonista della fiction Fino All Ultimo Battito, Qui Al Roma Film Festival Del 2016 Credits Vittorio Zunino Celotto E Getty Images

continua a leggere dopo la pubblicità

Stagione: 1

Canale: Rai 1

Da guardare: se sei uno spettatore di Detto Fatto dato che nel cast c’è Bianca Guaccero o sei fan di Marco Bocci.

Trama: in attesa di dettagli.

L’attore Claudio Gioè, qua al Roma Fiction Fest 2014 Credits Ernesto Ruscio e Getty Images

Stagione: 1

Da guardare: Se ami i racconti di Gaetano Savatteri o il genere giallo

Trama: Saverio Lamanna è scrittore per vocazione e detective per caso. Indaga sugli omicidi e le vicende poco chiare in quel della sua Sicilia.

Vittoria Puccini è nel cast di Non mi lasciare, qui alla Fashion Week a Milano nel 2012 a Milano Credits Vittorio Zunino Celotto e Getty Images per Valentino

Stagione: 1

Canale: Rai (in attesa di conferma sul canale)

Da guardare: se ami i gialli con risvolti romantici e/o le fiction che affrontano temi forti.

Trama: Elena è un vicequestore che indaga sul caso dell’omicidio di un ragazzino. In realtà questa scomparsa nasconde scheletri molto più grandi: il tema centrale della fiction è la pedopornografia.

Alessandro Preziosi è protagonista della fiction Masantonio, qui alla Milan Fashion Week Spring Summer 2016 Credits Vittorio Zunino Celotto e Getty Images

Stagione: 1

Da guardare: se ti piacciono le fiction che si occupano di casi di cronaca.

Trama: Un poliziotto arrivato alla fine della sua carriera lavorativa decide di dedicarsi ad alcuni casi di gente scomparsa.

Calendario fiction TBD

Da sinistra: James Farrell, Andrea Di Stefano, Lorenzo Mieli, Jennifer Salke, Georgia Brown all’evento Prime Video Presents tenutosi a Roma giovedì 23 gennaio 2020. Credits: Amazon Prime Video

Stagione: 1

Da vedere: se sei curioso di guardare la prima fiction italiana targata Prime Original.

Trama: Siamo a Milano, nel boom degli anni Ottanta. Al centro della storia c’è Alice, una ragazza che – al solo scopo di conquistare l’amore di suo padre – si trova immersa nei traffici della mafia. Alice diventa il membro più giovane ma fondamentale dell’organizzazione.

Maria Chiara Giannetta alla presentazione dell’offerta autunnale 2019 della Rai a Milano Credits Stefania D’Alessandro e Getty Images

Stagione: 1

Da vedere: se ti piacciono le fiction tratte da romanzi

Trama: Blanca Occhiuzzi è una sovrintendente del commissariato di Pozzuoli. Il buio la avvolge essendo che la sua vista non la assiste. A causa della sua condizione affina gli altri sensi.

Raoul Bova è nel cast della fiction Buongiorno Mamma, qui al photocall di Our Life nel 2010 a Cannes durante il 63esimo Cannes Film Festival Credits Andreas Rentz e Getty Images

Stagione: 1

Da guardare: se ami le serie familiari

Trama: la fiction prossimamente in onda su Canale 5 diretta da Giulio Manfredonia affronta le particolari vicende di diversi adolescenti.

Alessandra Mastronardi Interpreta Carla Fracci Della Fiction Carla Credits Rai E Anele

Stagione: 1 (film tv)

Canale: Rai 1

Trama: il racconto del percorso umano e professionale della ballerina italiana più famosa di tutti i tempi: Carla Fracci.

Uno scatto di Aldo Moro, la cui storia viene raccontata nella fiction Esterno, Notte Credits Getty Images

Stagione: 1

Da guardare: se ami le serie che raccontano fatti realmente accaduti

Trama: la storia di Aldo Moro e del suo rapimento raccontata da diversi punti di vista tra cui quelli di Cossiga, della moglie Eleonora e del papa Paolo VI.

TBD: Eternal City

Eternal City serie tv RAI e France Tv Credits Envato Elements

Stagione: 1

Da guardare: se ti piacciono le serie tv thriller ispirate a reali fatti di cronaca

Trama: Ambientata nel 1963 durante la visita del presidente Kennedy a Roma, la serie racconta del misterioso omicidio di una giovane trovata senza vita nel suo appartamento di via Veneto. Attendiamo annunci ufficiali per la data di uscita in modo da poterla inserire nel calendario fiction.

Raoul Bova in Ancora Un’Altra Storia Credits RAI

continua a leggere dopo la pubblicità

Stagione: 1

Da guardare: se sei appassionato di casi giudiziari

Trama: Roberto è un broker finanziario accusato di aver ucciso la moglie e per questo condannato a dieci anni di carcere. Durante gli anni di reclusione l’uomo inizia a studiare legge per laurearsi in Giurisprudenza e lavorare in uno studio legale appena uscito di prigione. Solo in questo modo Roberto può finalmente provare la sua innocenza, anche se sono trascorsi dieci anni dalla misteriosa morte della donna e nessuno ha più fiducia in lui.

taoduefilm credits facebook

Stagione: 1

Da guardare: se ami le storie di coraggio basate sulla cronaca italiana

Trama: Al centro della trama de Il coraggio di Ilaria troviamo Ilaria Cucchi, colei che, dopo la morte in circostanze misteriose del fratello, inizia la sua lunga lotta personale per far emergere la verità sulla notte del 22 ottobre 2009.

Il giro del mondo in 80 giorni diventa una fiction Rai Credits Envato Elements

Stagione: 1

Da guardare: se ami il romanzo di Jules Verne

Trama: questa fiction racconta in chiave moderna la storia di Sir Phileas Fogg che, dopo una scommessa, decide di girare il mondo in 80 giorni.

Il quinto giorno fiction dal libro di Frank Schatzing, qui al Cheltenham Literature Festival il 16 ottobre 2010 Credits David Levenson e Getty Images

Stagione: 1

Da guardare: se ami i romanzi thriller fantascientifici

Trama: un gruppo di scienziati fanno fronte comune per combattere la minaccia di forme di vita non umane più che mai agguerrite.

Emmanuel Carrere alla premiere di Robin Hood a Cannes nel 2010 Credits Pascal Le Segretaine e Getty Images

Stagione: 1

Da guardare: se ami le fiction a sfondo religioso e/o apprezzi Emmanuel Carrère come autore

Trama: È un viaggio nel mistero della Fede nel tentativo di ricostruire la vita di Gesù da un lato e dall’altro di credere senza avere prove tangibili.

Luca Barbareschi annuncia la realizzazione della fiction L’impero, qui al Rome Film Festival 2008 Credits Pascal Le Segretain e Getty Images

Stagione: 1

Da guardare: se ami il calcio

Trama: L’impero, fiction prodotta da Eliseo Fiction, la società di Barbareschi, vede proprio Luca Barbareschi alla regia. Stando a quanto dichiara il regista e produttore italiano, L’impero racconta i retroscena del mondo del calcio. Siamo portati a guardare questo mondo con altri occhi e in un modo “mai visto”. Attendiamo una data ufficiale da poter inserire nel calendario fiction in onda.

L’ispettore Coliandro interpretato da Giampaolo Morelli, qui in una scena della fiction Credits RAI

Stagione: 8 (o Il ritorno 4)

Canale: Rai 2

Da guardare: se sei fan dei polizieschi e/o segui da sempre la fiction

Trama: in attesa di dettagli ufficiali

Claudio Santamaria è nel cast della fiction L’Ora, qui a Che Tempo Che Fa il 9 febbraio 2020 Credits Stefania D’Alessandro e Getty Images

Stagione: 1

Da guardare: se ti piacciono le storie di lotta contro la mafia e di inchieste giornalistiche.

Trama: L’Ora racconta la lotta alla mafia da parte del quotidiano L’Ora, fondato nel 1900 a Palermo per volontà della famiglia Florio. Attivo fino al 1992, è di stampo progressista, eccezion fatta per la parentesi durante il Ventennio.

La Storia fiction RAI dal romanzo di Elsa Morante, qui un attore vestito da soldato tedesco nella Seconda Guerra Mondiale Credits Envato Elements e Grigory_bruev

Stagione: 1

Da guardare: se ami storia e letteratura e/o ti piacciono le fiction tratte da libri

Trama: Sullo sfondo c’è la Seconda Guerra Mondiale e, poi, l’immediato dopoguerra. In questo terribile contesto viene lasciato spazio alla popolazione che del conflitto ne è la vittima.

Stagione: 1

Da guardare: se sei un fan di Anna Valle o di Giuseppe Zeno

Trama: Al centro di questa fiction c’è un oscuro segreto…

Gabriella Pession Al Servizio Fotografico Per La Porta Rossa A Villa Borghese Credits Elisabetta A. Villa E Getty Images

Stagione: 1

continua a leggere dopo la pubblicità

Canale: da definire

Trama: un racconto non convenzionale della maternità, dissacrante ma anche tenero

Alessandro Preziosi è protagonista di Masantonio, qui al 72esimo Venice Film Festival Credits Ian Gavan e Getty Images

Stagione: 1

Da guardare: se sei un fan di Alessandro Preziosi e/o ti piacciono i crime

Trama: Le prime indiscrezioni sulla trama parlano di una fiction di genere crime. Masantonio è il nome del protagonista interpretato da Alessandro Preziosi che potremmo vedere nei panni di un detective (o similare).

Marie-Josee Croze è nel cast della serie tv Mirage, qui allo screening di Based On A True Story Credits Getty Images e Neilson Barnard

Stagione: 1

Da guardare: Se ami i thriller

Trama: Un esperto di sistemi nucleari viene addocchiato da alcuni agenti segreti. Questi misteriosi personaggi gli stanno alle costole. Perchè? Ha qualcosa da nascondere?

Uno scorcio del set di un film western scattata in Spagna il 20 agosto 2015 Credits Juan Naharro Gimenez e Getty Images

Stagione: 1

Da guardare: se ami il genere western

Trama: in attesa di dettagli

Credits: Mediaset

Stagione: 3

Da guardare: se sei un fan del genere poliziesco

Trama: Continuano le vicende di Marco “Solo” Pagani dopo il successo della seconda stagione. Ancora non ci sono dettagli sulla trama

Lino Guanciale è nel cast di Sopravvissuti – Survivors, qui al photocall RAI per L’Allieva 2 il 23 ottobre 2018 Credits Vittorio Zunino Celotto e Getty Images

Stagione:1

Da guardare: se ti piacciono le serie tv di genere mistery

Trama: “Arianna” è la barca a vela di cui si perdono le tracce in seguito a una brutta tempesta. Anche l’equipaggio è dato per disperso. A distanza di un anno, tuttavia, viene ritrovato il relitto insieme a sette sopravvissuti al naufragio, ma ormai la loro vita è cambiata per sempre!

Gianluca Maria Tavarelli alla premiere de Le Cose Che Restano al quinto Roma Film Festival nel 2010 Credits Ernesto Ruscio e Getty Images

Stagione: 1

Da guardare: se ti sono piaciuti Io ti cercherò, Maltese, La mossa del cavallo o Non mentire. Il registe è lo stesso: Gianluca Maria Tavarelli.

Trama: la vicenda ruota intorno a un doloroso divorzio e l’affidamento del figlio della coppia.

Una neonata addormentata in una foto di repertorio Credits Envato Elements

Stagione: 1

Da guardare: se ami le fiction tratte da una storia vera

Trama: Due bambine sono scambiate in culla. Le loro vite cambiano per sempre con conseguenze dolorose.

Da sinistra: Carlo Verdone, Jennifer Salke, Aurelio De Laurentiis, Georgia Brown e Luigi De Laurentiis all’evento Prime Video Presents tenutosi a Roma giovedì 23 gennaio. Credits Amazon Prime Video

Stagione: 1

Da vedere: se sei fan di Carlo Verdone e/o ami le commedie

Trama: Vita da Carlo si propone di raccontare, stando alle parole del protagonista Carlo Verdone “cosa mi è successo negli ultimi dieci anni”. La chiave della narrazione, però, è inedita. L’attore intende mostrarsi sotto una luce che il pubblico italiano non ha mai visto. Proprio con il pubblico sono previste bizzarre interazioni.

Bryan Cranston Alla Premiere Di El Camino: A Breaking Bad Movie Il 7 Ottobre 2019 in California Credits Axelle/Bauer-Griffin/getty Images

Stagione: 1

Canale: Rai – da definire

Trama: un giudice integerrimo deve difendere il figlio che in un incidente ha ucciso un altro ragazzo.

Per ora è tutto per il calendario fiction che arrivano prossimamente, ma ti teniamo aggiornato!