Bruce Springsteen arrestato: incredibile notizia dagli Stati Uniti. Il cantautore guidava in stato di ebrezza. Ecco cosa è successo.

Bruce Springsteen (Foto Getty Images)

Bruce Springsteen, clamoroso retroscena dagli USA: il cantatore statunitense è stato arrestato per guida in stato d’ebbrezza. I fatti risalgono allo scorso 14 novembre nel New Jersey ma la notizia è emersa soltanto adesso su indicazione del sito Tmz. Il portale, citando una fonte vicina alle forze dell’ordine, riferisce che il 71enne è stato fermato mesi fa presso la Gateway National Recreation Area di Sandy Hook palesemente sotto l’effetto di alcol.

Bruce Springsteen arrestato a novembre

“The Boss” ora dovrà comparire in tribunale nelle prossime settimane. La notizia, intanto, è stata anche successivamente confermata dai funzionari del parco dove è avvenuto il fermo. Questi, intervenuto a una tv locale, hanno tuttavia sottolineato la piena collaborazione della star una volta fermato e compresa la gravità del suo gesto.