borgo-san-dalmazzo:-addio-ad-antonio-lazzarin,-fondatore-del-colorificio-“shop-color”

Antonio Lazzarin

Lutto nel mondo imprenditoriale della Granda: è morto ad 82 anni Antonio Lazzarin. Originario della provincia di Padova, ex militare nell’Aeronautica, nel 1994 fondò a Borgo San Dalmazzo il colorificio “Shop Color” di Corso Barale (poi trasferito in Corso Mazzini dove si trova tuttora): Lazzarin è deceduto all’Ospedale S.Croce di Cuneo, dove gli era stato diagnosticato un tumore in fase terminale.

Lascia la moglie Elena, i figli Loredana con Ezio, Roberto con i nipoti Cinzia con Valter, Omar, Miriam, Sara e Sabrina, il pronipote Adam ed i parenti tutti. I funerali di Antonio Lazzarin saranno celebrati oggi, martedì 9 febbraio, alle 15 nella Parrocchia Gesù Lavoratore di Borgo San Dalmazzo.