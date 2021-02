Beyoncé lancia “Icy Park”, la terza collezione di Ivy Park x adidas

La terza collezione Ivy Park, firmata adidas e Beyoncé, è stata anticipata da una campagna d’eccezione che vede tra i suoi protagonisti anche Hailey Bieber e Gucci Mane. Il colosso dello sportswear e la celebrity presentano così “Icy Park”. La campagna racconta i principi della creatività, dell’individualità e dell’immaginazione.

Adidas e Beyoncé presentano la terza collezione nata dalla partnership continuativa adidas x Ivy Park con una campagna molto particolare che rivela i principi della creatività, dell’individualità e dell’immaginazione.

I protagonisti degli scatti, non a caso, sono personaggi eclettici simbolo di una nuova libertà di espressione. Stiamo parlando dell’It-girl Hailey Bieber, del rapper e direttore discografico Gucci Mane, della cantante Kaash Paige e dei modelli Akesha Murray, Shi Gray e Kyla Coleman.

“Icy Park”: la collezione di Beyoncé e adidas rappresenta il binomio vincente streetwear – glamour

La collezione, intitolata “Icy Park”, punta a definire un nuovo stile per l’abbigliamento da montagna, arricchendo le classiche silhouette alpine con elementi tipici dello streetwear. Il risultato che ne consegue, è un’ampia offerta di capi, scarpe e accessori funzionali ma, al contempo, super glamour. Sono caratterizzati da tessuti in spugna ad alte prestazioni pensati per una sensazione di comfort estremo e dall’inedito monogramma Ivy Park alternato a un pattern ispirato agli ski pass.

I capi della terza collezione nata dalla collaborazione tra adidas e Beyoncé

Capispalla di tendenza, tra cui un’avvolgente pelliccia sintetica e un piumino marrone effetto “laccato”, accompagnano capi sportivi come pantaloni caratterizzati da bottoni automatici, shorts da biker con stampe geometriche e reggiseni sportivi abbinati. Beyoncè ha voluto dare un’anticipazione della collezione, pubblicando un paio di foto su Instagram. La prima la vede in leggings e crop top fucsia super attillati, mentre posa accanto a una Jeep foderata di pelliccia. La seconda, seduta su uno skilift (come una regina sul suo trono) con body bianco ispirato allo shapewear e leggings abbinati. I volti scelti per rappresentare la campagna sono quelli di: Hailey Bieber, Gucci Mane, Kaash Paige, Akesha Murray, Shi Gray e Kyla Coleman.