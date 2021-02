Belen svela: “Sono più consapevole”

Finalmente è ufficiale Belen e Antonio aspettano un bambino! La showgirl ha confermato le indiscrezioni che si sono diffuse nelle ultime settimane in un’intervista a “Chi”. Belen parlando di questa seconda gravidanza ha rivelato di essere molto più consapevole.

Belen Rodriguez dopo settimane d’indiscrezioni e ipotesi, ha finalmente confermato di essere incinta. L’argentina ha parlato della gravidanza in un‘esclusiva intervista in uscita sul prossimo numero di “Chi“.

A quanto pare la bella showgirl è da poco entrata nel quinto mese, e stando alle sue parole lei e Antonio hanno fortemente voluto questo bambino. Il loro amore, è stato travolgente e allo stesso tempo spontaneo e presto regalerà alla coppia un bellissimo figlio.

Nel corso della sua lunga intervista al settimanale condotto da Alfonso Signorini l’argentina ha rivelato di essere molto più consapevole rispetto alla prima gravidanza.

Leggi anche: Belen e l’estate bollente: ecco i bikini più belli

La Rodriguez si è raccontata a cuore aperto nella sua intervista al settimanale “Chi”. Dopo aver parlato della sua storia d’amore con Antonio Spinalbese, e della decisione di aver il bambino, l’argentina ha anche rivelato qualche dettaglio in più su questa sua seconda gravidanza, facendo anche un confronto con la prima.

Sicuramente Belen ha sottolineato che adesso è molto più sicura e pronta ad avere un figlio:

“Sto vivendo la gravidanza con più consapevolezza della prima, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo, adesso so bene cosa sta per succedere. A parte le nausee non sono una di quelle mamme che “vede la luce”: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio”.