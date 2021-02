belen-rodriguez-conferma-di-essere-incinta:-«sono-al-quinto-mese»

Spread the love











Belen Rodriguez conferma le voci sulla sua gravidanza e afferma di essere incinta. In un’intervista, la showgirl racconta di essere al quinto mese e che, insieme al compagno Antonio Spinalbanese, potrebbe aspettare una bimba.

Le indiscrezioni su una possibile gravidanza della conduttrice di “Tu Si Que Vales” circolano da giorni, ma ora è ufficiale: Belen Rodriguez è incinta. La notizia è stata anticipata dal giornalista Santo Pirrotta che ha confermato le voci sulla dolce attesa di Belen. Adesso, è la modella stessa a confessare tutto al giornale Chi.

Belen Rodriguez confessa di essere incinta

L’amata sorella di Cecilia Rodriguez è in dolce attesa. La stessa Belen Rodriguez è voluta uscire allo scoperto e ha confermato le voci sulla sua gravidanza al settimanale Chi. L’intervista è contenuta nell’uscita di questa settimana del giornale, diretto da Alfonso Signorini.

La showgirl argentina ha raccontato: «Sono entrata nel quinto mese di gravidanza. Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo”. Lui sarà un buon padre, perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia».

Belen Rodriguez ha anche parlato del sesso della creatura che porta in grembo. La compagna di Antonio Spinalbanese ha dichiarato: «Il sesso del bambino non lo sappiamo ancora e anche il nome non lo abbiamo ancora scelto. Ma penso che sia una bimba, lo sento da quando ho saputo di essere incinta».

La showgirl racconta di come sta vivendo la gravidanza

Alle pagine di Chi, Belen Rodriguez lascia anche il racconto di come sta vivendo questa gravidanza. La modella, che da poco ha mostrato la nuova collezione swimwear di Me Fui, è incinta per la seconda volta. Lei è già mamma del piccolo Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino.

A proposito di questa seconda attesa, la conduttrice ha dichiarato: «La sto vivendo con più consapevolezza della prima, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo. Ora so bene cosa sta per succedere. A parte le nausee, non sono una di quelle mamme che “vede la luce”. Per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice».

Belen Rodriguez sulla sua storia con Antonio Spinalbanese e il primo bacio

La modella argentina, attuale volto della campagna DoDo, è da anni al centro dei gossip e varie copertine sono state dedicate alle sue relazioni. Una delle più importanti, sicuramente, è quella con Stefano De Martino, suo ex marito e padre di Santiago. Adesso, però, il cuore di Belen Rodriguez batte solo per Antonio Spinalbanese. Il suo attuale compagno, con cui annuncia di essere incinta, è un hairstylist.

Raccontando della loro storia, ha dichiarato: «Pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo. Se avessi potuto decidere, mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona. Anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore, perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo».

I due hanno cominciato questa relazione circa otto mesi fa. La conduttrice di “Tu Si Que Vales” ha descritto il momento del primo bacio con il suo compagno Antonio Spinalbanese: «È successo dopo qualche giorno. Ero imbarazzatissima, sembravo una bambina del liceo, sembrava il primo bacio della mia vita».

The post Belen Rodriguez conferma di essere incinta: «Sono al quinto mese» appeared first on Wondernet Magazine.

